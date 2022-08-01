5 kiểu tóc layer làm 'đổ gục' mọi giới tính, nhất định phải thử một lần trong đời

Tóc layer không chỉ được các quý cô sành điệu áp dụng nhiệt tình, mà còn là hot trend từ năm này qua năm khác. Tóc tỉa layer là lựa chọn hoàn hảo để hack tuổi, nhờ nét phóng khoáng và có chút gì đó bụi bặm.

Nếu hỏi đâu là kiểu tóc ngắn layer hợp mọi gương mặt, kiểu tỉa này bao giờ cũng có độ sống động, bồng bềnh, nên sẽ giúp tóc bạn từ mỏng hóa dày, gương mặt nhờ vậy mà thêm nhỏ gọn. Với phần mái bay nên càng tạo hiệu ứng gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Tóc mái bay rất mỏng nhẹ, thoáng mát, đặc biệt lý tưởng để áp dụng trong mùa hè nóng nực. Tuy nhiên với kiểu tóc này bạn đừng nên chải chuốt quá kỹ, hãy tạo hiệu ứng rối nhẹ cho mái tóc để tăng vẻ sành điệu nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang sở hữu một mái tóc dài, dày. Nhanh chóng tỉa layer tóc dài để tạo được sức hút nổi bật cho gương mặt của mình nhé! Kiểu tóc này vừa khiến mặt bạn thon hơn, vừa che được những khuyết điểm góc cạnh ở xương hàm cho bạn nữa. Phối thêm một chút màu nhuộm nữa là bạn luôn nổi bật nhất mỗi khi xuất hiện rồi.

Tóc tỉa layer ngang vai

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang sở hữu một mái tóc ngang vai thì hãy thử tỉa tóc layer ngang vai thử xem nào. Thông thường các cô nàng thường để mái tóc tỉa layer ngang vai với phần đuôi hơi cong cong, bầu bầu vào trong. Kiểu layer này sẽ cho cảm giác mái tóc thêm dày, bạn sẽ trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Tóc layer kiểu tomboy

Ảnh minh họa: Internet

Với những bạn gái có cá tính mạnh thì đừng bỏ qua kiểu tóc hot hit này nhé. Không chỉ giúp tôn trọn được những đường nét trên gương mặt mà còn tạo sự thu hút lắm đấy.

Tóc layer bob

Ảnh minh họa: Internet

Khá tương tự với kiểu layer tomboy nhưng kiểu tóc layer bob sẽ mang cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính hơn.