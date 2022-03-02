5 công thức chăm sóc da tự làm bằng sức mạnh của siêu thực phẩm mà các mỹ nhân thường hay sử dụng

Do-It-Yourself (Tự làm bằng chính mình) là một từ thông dụng đang chi phối cuộc sống hàng ngày của chúng ta theo nhiều cách, vậy tại sao việc chăm sóc da lại phải khác đi?

Nói một cách đơn giản, siêu thực phẩm là những thứ dinh dưỡng khổng lồ, chúng rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, enzym và chất béo lành mạnh. Tất cả các thành phần này đều cần thiết cho sức khỏe của làn da.

Khi các mùa thay đổi, các yêu cầu chăm sóc da của chúng ta cũng vậy! Da của chúng ta trở nên xỉn màu và thiếu sức sống khi nhiệt độ giảm. Khi nhiệt độ giảm xuống, da sẽ mất đi lớp dầu và độ ẩm tự nhiên, gây ra các vấn đề về da. Với chế độ chăm sóc da phù hợp, người ta có thể có được làn da khỏe mạnh nhất có thể. Kỹ sư mỹ phẩm, bà Dolly Kumar, Người sáng lập thương hiệu Skinella chia sẻ một số công thức chăm sóc da tự làm tuyệt vời sử dụng các thành phần siêu thực phẩm thường không được chú ý trong các hộ gia đình của chúng ta nhưng nó rất dễ dàng mua mà không tốn kém quá nhiều tiền.

Siêu thực phẩm và các thành phần dinh dưỡng với một số mục đích, chẳng hạn như Camu Camu hoặc Dưa châu Phi, có thể được sử dụng làm mặt nạ cho da, bạn có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết tại nhà bằng trái cây tươi và sống, chẳng hạn như kiwi và đường, để mang lại cho làn da của bạn lớp tẩy tế bào chết mịn màng hoàn hảo, cung cấp 100% độ ẩm và hydrat hóa.

Mật ong, yến mạch và sữa để tẩy tế bào chết tối ưu

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Những nguyên liệu này rất dễ dàng tìm mua, nó là cách tốt nhất để tẩy tế bào chết cho da một cách nhẹ nhàng. Chỉ cần xay một ít yến mạch, trộn mật ong và thêm một chút sữa cho hỗn hợp tẩy tế bào chết tự làm này. Sự kết hợp này đảm bảo rằng làn da của bạn không bị mất đi lớp dầu tự nhiên và hoạt động như một chất siêu chống oxy hóa cho làn da của bạn, giúp da mềm mại và tươi trẻ. Điều này nên được thực hiện mỗi tuần một lần để có kết quả tốt nhất.



Cà phê và Sô cô la làm sáng da

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Những siêu thực phẩm này có khả năng làm sáng quầng thâm một cách tự nhiên, bảo vệ da khỏi tia UV và làm mịn da. Chỉ cần thêm một lượng bằng nhau về cà phê hòa tan, bột sô cô la và một ít sữa đông vào hỗn hợp đắp mặt thần kỳ đó sẽ giúp làn da của bạn tươi mới và mịn màng.



Nước cà chua và nước hoa hồng như một loại Toner thần kỳ

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Đây là một trong những cách tốt nhất để làm săn chắc và làm sạch làn da của bạn, mang lại cảm giác căng mọng tươi mát. Nó cũng siêu dễ chuẩn bị! Chỉ cần thêm lượng nước hoa hồng và nước ép cà chua tươi bằng nhau, lấy một ít bông và nhẹ nhàng chấm lên mặt. Hỗn hợp này chứa nhiều chất chống oxy hóa và Vitamin A, C. Nó làm sạch, giảm nhờn, se khít lỗ chân lông và làm cho da mềm mại. Sử dụng nó hai lần mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.



Trái cây họ cam quýt giúp tăng độ ẩm cho da

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Nước ép của tất cả các loại trái cây họ cam quýt tươi như Mandarin, Cam, Dưa hấu chứa nhiều vitamin C và có thể dùng trực tiếp trên mặt hoặc da của bạn. Chúng chỉ đơn giản là tăng thêm vẻ rạng rỡ nhất trên khuôn mặt của bạn. Chỉ cần dùng bông thấm nước ép của những thành phần này nhẹ nhàng thoa lên da và rửa sạch sau 15 phút để có làn da tươi tắn tức thì.

Đu đủ giúp cho làn da khỏe mạnh và hồi sinh

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Đu đủ nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm. Các đặc tính chống lão hóa mạnh mẽ của nó thường bị bỏ qua. Chuẩn bị một cái bát, nghiền đu đủ, thêm một thìa mật ong để dưỡng ẩm thêm rồi trộn đều, sau đó thoa lên mặt. Mặt nạ này sẽ giúp phục hồi, săn chắc và làm cho làn da của bạn trông mềm mại và tràn đầy sinh lực.

Hãy chọn cách chăm sóc làn da của bạn theo cách tự nhiên nhất có thể và thực hiện nhẹ nhàng trên làn da. Nếu được sử dụng đúng cách, những thành phần siêu thực phẩm này có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn, nhưng tính nhất quán là điều bạn nên chú trọng, vì tất cả những điều tốt đẹp đều cần có thời gian và làn da của bạn cũng cần có thói quen thường xuyên được chăm sóc để tỏa sáng.

Theo Times of India