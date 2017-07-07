4 thói quen tưởng tốt lại khiến da ngày càng xấu đi

Làm đẹp 07/07/2017 13:06

Có nhiều thói quen chị em tưởng chừng như rất tốt cho da; tuy nhiên, trong những thói quen đó có nhiều quan niệm vô cùng sai lầm có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhan sắc, đã được các chuyên gia làm đẹp kiểm nghiệm và khuyên nên từ bỏ ngay lập tức.

Để bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp của bản thân thì chị em nên từ bỏ những thói quen dưới đây.

1. Uống nhiều nước để cải thiện da khô

Uống đủ nước là việc rất cần thiết để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Tuy nhiên, uống nhiều nước không phải là phương pháp tốt nhất để cải thiện da khô.

Bác sĩ Kaitie Rodan cho biết: “Khi nước vào cơ thể sẽ qua ruột, mạch máu rồi bị thận lọc ra ngoài… Do đó, uống nước là cách kém hiệu quả nhất để giữ ẩm cho da”.

Bên cạnh việc uống nhiều nước, bạn nên sử dụng thêm các loại kem bôi ngoài da để dưỡng ẩm cho da.

4 thói quen làm đẹp tưởng tốt lại khiến da ngày càng xấu đi
Uống nhiều nước không phải là phương pháp tốt nhất để cải thiện da - Ảnh: Internet

2. Chỉ sử dụng mỹ phẩm đắt tiền

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mỹ phẩm càng đắt tiền thì chất lượng càng tốt. Tuy nhiên, giá thành sản phẩm không quan trọng bằng công thức để tạo ra nó. Nhiều sản phẩm có giá thành cao là do ảnh hưởng của thương hiệu và chiến dịch quảng cáo của nhà sản xuất chứ không phải vì chất lượng.

Do vậy, khi lựa chọn mỹ phẩm, bạn hãy xem xét kỹ thành phần của chúng để tránh các yếu tố có thể gây kích ứng da của bạn khi sử dụng.

3. Uống tất cả các loại nước trái cây ép

Bạn luôn nghĩ rằng trái cây chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên nên nó vô hại và có công dụng làm đẹp vô cùng tốt. Do đó, để giữ gìn vẻ đẹp của làn da và cơ thể, bạn có thể ăn, uống tất cả các loại nước ép trái cây.

4 thói quen làm đẹp tưởng tốt lại khiến da ngày càng xấu đi
Không phải tất cả các loại nước ép trái cây đều tốt cho cơ thể - Ảnh: Internet

Trên thực tế, đôi khi việc ăn trái cây có thể gây hại đến sức khỏe chúng ta nếu không biết dùng đúng cách. Chẳng hạn, những loại trái cây có tính chua như bưởi, chanh, cam, táo, nho, dâu sẽ gây nguy hiểm cho những người mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy.

Để trái cây có thể phát huy tối đa tác dụng, người dùng phải hiểu rõ đặc điểm cơ thể của mình.

4. Ăn trái cây thay rau

Mặc dù trong trái cây có chứa rất nhiều vitamin, nhưng thứ gì dùng quá nhiều cũng không tốt, đôi khi chúng còn phản tác dụng gây hại cho cơ thể.

Ví dụ như, khi bạn ăn quá nhiều trái cây có màu vàng, đỏ, chứa nhiều vitamin A khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh vàng da. Ăn nhiều vải, nhãn hay sầu riêng có thể khiến bạn bị nhiệt, mọc mụn hay lở loét cơ thể.

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