3 công thức làm đẹp từ cà phê, đừng vội bỏ bã cà phê sau khi dùng nhé

Các chất chống oxy hóa trong bã cà phê còn có công dụng giúp các nang tóc thêm chắc khỏe, và mau phục hồi sau hư tổn.

Bã cà phê không chỉ là đắp mặt, giúp da sáng đẹp. Bạn còn có thể dùng làm mặt nạ cho tóc, nhằm mang đến vẻ đẹp chắc khỏe, sáng bóng.

Cà phê có công dụng giảm mỡ

Lượng lớn caffeine trong bã cà phê sẽ giúp các axit béo trong máu chuyển hóa thành năng lượng tiêu thụ. Chính vì thế, massage nhẹ nhàng bằng bã cà phê, góp phần đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ quá trình giảm cân tối ưu.

Bạn hoàn toàn an tâm rằng làn da của mình sẽ không bị dị ứng. Chi phí cho mỗi lần làm đẹp bằng cà phê này hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên.

3 công thức làm đẹp toàn diện từ bã cà phê

Mặt nạ cà phê, sữa chua và nghệ

Cà phê sẽ giúp làm sáng da của bạn, trong khi nghệ thậm chí có thể làm đều màu da của bạn. Nghệ cũng được biết là có tác dụng làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác. Sữa chua bổ sung độ ẩm cho da và tăng độ đàn hồi của da. Mặt nạ dưỡng da từ cà phê này cũng hoạt động tốt trên da bị mụn trứng cá.

Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

1 thìa cà phê xay

1 thìa sữa chua không đường

1 thìa bột nghệ

Cách làm:

Trộn nghệ, cà phê và sữa chua vào bát để tạo thành hỗn hợp đặc, đồng nhất.

Áp dụng hỗn hợp này đều khắp khuôn mặt của bạn.

Để nguyên trong khoảng 20 phút.

Nhẹ nhàng xoa bóp da của bạn theo chuyển động tròn.

Rửa hỗn hợp bằng nước ấm.

Mặt nạ cà phê giảm bọng mắt và thâm mắt

Cà phê có thể làm giảm bọng mắt và sưng tấy dưới mắt, trong khi mật ong sẽ cung cấp độ ẩm cần thiết cho da.

Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

1 thìa cà phê xay

1 thìa mật ong

Một vài giọt dầu vitamin E

Cách làm:

Kết hợp các thành phần.

Đắp hỗn hợp dưới mắt của bạn.

Để nó trong 15 phút và rửa sạch.

Mặt nạ cà phê dưỡng môi

Tẩy tế bào chết này giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho đôi môi nứt nẻ của bạn , để lại cảm giác mềm mại và mịn màng.

Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

1 thìa đường trắng

1 thìa cà phê bã cà phê hữu cơ

1 thìa mật ong nguyên chất

1 thìa cà phê dầu hạt nho hoặc bất kỳ loại dầu nào bạn chọn

Cách làm: