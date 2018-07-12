3 cách tự nhuộm tóc nâu hạt dẻ tự nhiên tại nhà đẹp không thua gì ngoài tiệm

Cách nhuộm tóc bằng cà phê sẽ mang lại cho bạn màu tóc nâu quyến rũ. Đồng thời, màu tóc mới sẽ trông chắc khỏe, tràn đầy sức sống.

Hoặc bạn cũng có thể dùng bột ca cao để thay thế. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là bột ca cao sẽ không mang lại tác dụng như mong muốn.

Công thức nhuộm tóc màu nâu bằng mật ong hiệu quả, an toàn

Trong mật ong có chứa một lượng hydrogen peroxide giúp bổ sung độ ẩm chăm sóc tóc. Khi kết hợp mật ong cùng những nguyên liệu như giấm, bột quế, hay chanh sẽ giúp lên màu cho tóc hiệu quả mà không gây ảnh hưởng tới sợi tóc.

Chuẩn bị nguyên liệu:

– 2 thìa canh mật ong.

– 1 thìa canh bột quế.

– 4 viên vitamin E.

– 1 quả chanh tươi.

Cách thực hiện:

– Đầu tiên, các bạn cắt đôi quả chanh, vắt nước cốt ra bát.

– Trích viên vitamin E. Lấy dung dịch bên trong vitamin E và cho vào nước cốt chanh.

– Cho mật ong nguyên chất và bột quế vào trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

- Để hỗn hợp nghỉ trong 20 phút thì sử dụng nhé!

Cách nhuộm tóc:

Cách nhuộm tóc lên màu nâu hạt dẻ bằng mật ong còn giúp tóc mềm mượt không còn gãy rụng

Gội đầu với dầu gội và nước ấm cho tóc sạch.

Đeo găng tay nilon, thoa đều hỗn hợp nhuộm tóc từ mật ong lên mái tóc. Kết hợp massage nhẹ nhàng và dùng các đầu ngón tay gãi nhẹ để phủ đều hỗn hơp lên toàn bộ tóc.

Dùng bao trùm đầu nilon để ủ tóc trong khoảng 1 đến 2 tiếng giúp tóc dễ chuyển màu hơn.

Xả sạch tóc lại bằng nước ấm và dùng dầu xả như bình thường. Lưu ý để tóc khô tự nhiên để mái tóc sẽ chuyển sang màu mật ong, nâu hạt dẻ nhẹ nhàng.

Thực hiện cách này sau 2 – 3 lần bạn sẽ thấy màu tóc chuyển màu rõ rệt hơn đồng thời mái tóc trở nên suôn mềm, mượt mà, không còn gãy rụng.

Cách 3: Dùng bột quế

Dùng bột quế để nhuộm tóc có màu nâu vàng

Bột quế khi dùng đúng cách sẽ giúp bạn nhuộm tóc có màu nâu vàng. Công thức nhuộm tóc bằng bột quế gồm: bột quế + chanh + mật ong + vitamin C. Đây là những nguyên liệu khá dễ tìm.

Cách nhuộm tóc bằng bột quế:

Chanh và bột quế

Dùng chanh, mật ong và vitamin C để pha chế thành hỗn hợp sền sệt.

Gội tóc thật sạch để tăng hiệu quả màu nhuộm

Thoa đều hỗn hợp này lên tóc rồi ủ trong khoảng 30 phút để màu tóc có thể lên màu như ý muốn.

Gội sạch lại cho tóc và để tóc khô tự nhiên.

Để tăng hiệu quả màu nhuộm cho tóc, bạn nên duy trì thực hiện lặp lại nhé.

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp nhuộm tóc tự nhiên

Ưu điểm:

Phương pháp này sử dụng nguyên liệu tự nhiên nên tóc tránh được nguy cơ hư tổn do hóa chất.

Bạn có thể thoải mái thay đổi màu tóc tùy theo sở thích

Màu tóc nhuộm trông rất tự nhiên

Tóc tránh được những tổn hại từ hóa chất

Nhược điểm hạn chế:

Màu tóc không được giữ lâu và bền màu. Do đó, bạn chỉ nên dùng phương pháp này để nhuộm tạm thời khoảng 1- 2 tuần.

Bằng cách áp dụng Cách tự nhuộm tóc nâu hạt dẻ tự nhiên, bạn gái có thể dễ dàng thay đổi màu tóc đẹp tự nhiên như ý muốn ngay tại nhà. Nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ từ thiên nhiên an toàn cho tóc cũng như sức khỏe của chính bạn.

Với màu tóc mới, hình ảnh của bạn sẽ khác hoàn toàn với hình ảnh thường thấy đấy. Hãy thực hiện ngay nhé các nàng. Chúc bạn nhuộm tóc thành công và luôn luôn xinh đẹp rạng rỡ nhé!