Hướng dẫn chi tiết cách nhuộm tóc bằng trà đen cực đơn giản, an toàn, hiệu quả tại nhà

Làm đẹp 16/05/2018 09:40

Thuốc nhuộm tóc chứa nhiều hóa chất gây ra dị ứng và có thể làm hư tóc hại da đầu. Bạn đang đau đầu đi tìm cách nhuộm lại tóc đen mà không cần thuốc nhuộm? Vậy thì hãy thử áp dụng cách nhuộm tóc bằng trà đen hiệu quả đang rất phổ biến hiện nay nhé!

1. Lợi ích của việc nhuộm tóc bằng trà đen

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Trà đen giúp thay đổi màu tóc tự nhiên -Ảnh: Internet

Trà đen giúp thay đổi màu tóc tự nhiên, tránh được những rủi ro xảy ra với sức khỏe như khi dùng các loại thuốc nhuộm.

Các loại thuốc nhuộm thường chứa hóa chất có ảnh hưởng đến sự phát triển của ung thư. Dùng trà đen rất an toàn sức khỏe, cho da đầu và tóc của bạn.

Hướng dẫn chi tiết cách nhuộm tóc bằng trà đen cực đơn giản, an toàn, hiệu quả tại nhà - Ảnh 2

Trà đen nhuộm tóc đen hiệu quả, an toàn mà không cần phải đến salon nhuộm

-Ảnh: Internet

Trà đen cung cấp các chất vitamin E, C và polyphenol giúp tóc bóng mượt hơn. Đồng thời giúp giảm gãy rụng hiệu quả.

2. Cách nhuộm tóc bằng trà đen hiệu quả

- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 15 – 50 gr trà lá đen rời hoặc trà đen nguyên chất (Không nên dùng trà đen túi lọc vì có khả năng có hóa chất thêm vào)
Hướng dẫn chi tiết cách nhuộm tóc bằng trà đen cực đơn giản, an toàn, hiệu quả tại nhà - Ảnh 3
Nên chọn trà lá đen rời hoặc trà đen nguyên chất -Ảnh: Internet
  • Khăn tắm
  • Bồn rửa hoặc bồn tắm
  • 1 bình xịt để đựng trà. (Bình xịt giúp bạn kiểm soát được lượng nước trà đen dùng để nhuộm tóc.)

Các bước nhuộm tóc bằng trà đen giúp bạn sở hữu màu tóc đen tự nhiên gồm:

Bước 1: Nấu trà đen

Cho lá trà đen vào đun sôi. Đun nhỏ lửa đến khi thấy có nhiều nước bốc hơi lên thì tắt bếp. Bạn sẽ thu được khoảng 150 ml nước trà đen thật đậm.

Hướng dẫn chi tiết cách nhuộm tóc bằng trà đen cực đơn giản, an toàn, hiệu quả tại nhà - Ảnh 4
Nước trà đen đậm thu được sau khi đun -Ảnh: Internet

Chờ cho đến khi nước trà nguội, bạn lọc bỏ xác trà rồi đổ nước trà vào bình xịt đã chuẩn bị sẵn.

Bước 2: Nhuộm tóc bằng trà đen

  • Pha một ly trà đen đậm đặc với lượng nước hợp lý tùy thuộc vào độ dày và dài của tóc.
Hướng dẫn chi tiết cách nhuộm tóc bằng trà đen cực đơn giản, an toàn, hiệu quả tại nhà - Ảnh 5
Pha nước trà đen với lượng nước hợp lý -Ảnh: Internet
  • Đổ nước trà đen lên trên tóc. Hãy đảm bảo rằng trà được phân bố đều trên tóc của bạn để trà ngấm hết vào trong tóc cũng như chân tóc.
  • Giữ nước trà trên tóc khoảng 15 phút sau đó.
Hướng dẫn chi tiết cách nhuộm tóc bằng trà đen cực đơn giản, an toàn, hiệu quả tại nhà - Ảnh 6
Nhuộm tóc bằng trà đen -Ảnh: Internet
  • Sau khoảng 15 phút, bạn gội đầu lại bằng nước sạch. Có thể dùng nước ấm hoặc nước lạnh nhưng không nên dùng dầu gội đầu vì có thể làm mất chất của trà.
  • Sau khoảng 1 tuần bạn sẽ thấy kết quả.  Lặp lại hàng tuần 2-3 lần để có kết quả tốt hơn nhé!
  • Với tình trạng tóc bạc, bạn nên lặp lại quá trình này 15-20 lần để tóc chuyển sang màu xám hiệu quả.
Hướng dẫn chi tiết cách nhuộm tóc bằng trà đen cực đơn giản, an toàn, hiệu quả tại nhà - Ảnh 7
Bạn sẽ thấy kết quả tóc đen sau khoảng 1 tuần dùng trà đen -Ảnh: Internet

Lưu ý:

  • Không được gội đầu ít nhất 24 giờ sau khi nhuộm tóc bằng trà đen.
  • Bạn có thể lặp đi lặp lại cách này cho đến khi tóc có màu đen như ý.
  • Để tăng hiệu quả khi sử dụng trà đen nhuộm tóc, bạn có thể trộn với lá cây henna.
Hướng dẫn chi tiết cách nhuộm tóc bằng trà đen cực đơn giản, an toàn, hiệu quả tại nhà - Ảnh 8
Nên nhờ người khá đổ trà đen lên tóc để không bị rớt ra ngoài -Ảnh: Internet
  • Nên nhờ người khác đổ trà đen lên tóc để đều và nhanh hơn, tránh tình trạng trà rớt ra ngoài sàn, quần áo...

So với dùng các loại thuốc nhuộm tóc thông thường, sử dụng trà đen có nhiều ưu điểm rất trội. Chuyển sang nhuộm tóc bằng trà đen là cách làm đẹp thông minh. Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã biết cách nhuộm tóc bằng trà đen rồi phải không nào.

 Chúc bạn nhanh chóng sở hữu một mái tóc đen, đẹp nhé!

Lợi ích của trà đen đối với sức khỏe

Lợi ích của trà đen đối với sức khỏe

Uống trà đen thường xuyên mỗi ngày giúp ngăn ngừa bệnh tật và đem lại một cơ thể khỏe mạnh.

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