2 cách trị mụn "thần thánh" giúp trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà cực kỳ hiệu quả

Thế nên, chị em nào chưa từng áp dụng những cách trị mụn đầu đen ở mũi dưới đây thì hãy thử ngay để diệt sạch lũ mụn đáng ghét trên mặt mình nhé.

Gần như chị em phụ nữ ai cũng ít nhất một lần có mụn đầu đen trên mặt, đặc biệt là ở mũi. Tuy nhiên, có rất nhiều nàng biết cách dùng một trong các bí quyết trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà dưới đây nên khuôn mặt lúc nào cũng “sạch sẽ”, mịn màng. Thật khó tin để nói rằng họ đã từng bị mụn.

Nhiều chị em vì quá tin tưởng các loại kem trị mụn đầu đen ở mũi bán trên thị trường nên gánh chịu hậu quả mặt nổi nhiều mụn hơn, da sần sùi, đen sạm hẳn sau một thời gian sử dụng. Đơn giản thôi, những sản phẩm này đầy rẫy chất hóa học và phụ gia rất có khả năng sẽ khiến da bị dị ứng và phản tác dụng.

Trong tình huống này, chị em hãy thử dùng baking soda trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà nhé. Cách nhanh nhất đó là hãy trộn 2 thìa baking soda với nước, chờ cho đến khi baking soda tan thì bôi hỗn hợp lên mũi. Để yên trong vài phút rồi rửa sạch mặt. Thực hiện 2 lần mỗi ngày là chị em sẽ sớm nhận thấy mụn đầu đen biến mất dần.

Ngoài lợi ích này thì sử dụng baking soda trị mụn đầu đen ở mũi cũng sẽ làm tăng hiệu quả tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết rất quan trọng vì nó sẽ loại bỏ những lớp da chết trên mặt, giúp ngăn chặn các tế bào bị bong tróc ở các lỗ chân lông và ngăn chặn sự hình thành của mụn đầu đen. Thêm vào đó, baking soda cũng rất tốt để lưu thông máu trên da và giữ cho da sáng khỏe. Để hiệu quả hơn, chị em có thể cho thêm một ít giấm táo.

2. Xông hơi và làm scrub yến mạch trị mụn đầu đen ở mũi

Muốn trị mụn đầu đen trên mũi xông hơi tại nhà trước khi sử dụng một loại scrub nào đó cũng là cách hay. Việc xông mặt sẽ làm lỗ chân lông co lại, làm mềm chúng và tạo điều kiện cho việc trị mụn đầu đen mũi sau đó bằng scrub dễ dàng hơn.

Cách thực hiện như sau:

Đổ nước vào nồi, đun sôi, sau đó, đổ ra một chiếc bát to.

Để nước nguội bớt rồi trùm khăn mềm kín đầu sao cho hơi nước bốc lên phả vào mặt.

Xông trong khoảng 5 đến 10 phút rồi rửa sạch mặt với nước.

Tiếp theo, chị em hãy làm scrub trị mụn đầu đen trên mũi theo công thức dưới đây nhé:

Trộn đều 2 thìa bột yến mạch, 3 thìa sữa chua trắng không đường và nửa thìa nước cốt chanh tươi.

Thoa đều hỗn hợp lên mũi, để yên trong vài phút rồi rửa sạch mặt.

Ngoài cách trên, chị em cũng có thể làm scrub yến mạch với 4 quả cà chua và 1 thìa mật ong.

Nếu không thích dùng loại scrub trên, chị em hãy thử dùng scrub đường dưới đây:

Trộn 4 thìa dầu jojoba với 1 thìa đường trắng hoặc đường nâu trong một chiếc bình thủy tinh.

Làm ướt mặt rồi dùng tay thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt. Massage mũi và mặt theo chuyển động tròn. Thực hiện trong 1 đến 2 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm.

Áp dụng cách trị mụn đầu đen ở mũi này trong vòng 2 đến 3 lần mỗi tuần. Nếu hỗn hợp chưa dùng hết, chị em có thể đậy kín bình rồi bảo quản ở nơi ít ánh sáng, dùng được trong vòng 2 tháng. Nếu không có dầu jojoba, dùng dầu ô liu, dầu hạnh nhân ngọt hoặc dầu hạt nho đều được.

Chúc chị em thành công với những cách trị mụn này.