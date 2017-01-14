10 người đọc bài này thì 9 người chạy đi mua lọ oxy già về dùng ngay lập tức vì quá hữu ích

Ngoài công dụng chính là sát khuẩn vết thương, chống nhiễm trùng, thì oxy già còn có rất nhiều công dụng làm đẹp khác mà bạn có thể tận dụng nó mỗi ngày.

Hydro peroxid, hay Hydro peroxide (tên Việt hóa là Hidrô perôxit hay nước oxy già) có công thức hóa học H2O2), là một chất oxy hóa dạng lỏng trong suốt, nhớt hơn một chút so với nước, có các thuộc tính ôxi hóa mạnh và vì thế là chất tẩy trắng mạnh được sử dụng như là chất tẩy uế, cũng như làm chất ôxi hóa, và (đặc biệt ở nồng độ cao như HTP) làm tác nhân đẩy trong các tên lửa.

Ngoài việc tẩy lông bằng thuốc, nhổ bằng nhíp hay triệt laser thì một phương pháp được các cô gái khá yêu thích trong những ngày gần đây đó là tẩy lông bằng oxy giá. Nó đặc biệt hiệu quả, đơn giản và dễ sử dụng, khiến lông lâu mọc lại và khi mọc cũng chậm hơn rất nhiều.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– 1 lọ oxy già

– Bông tẩy trang hoặc bông y tế

– Kem dưỡng ẩm

– Bát và thìa.

Cách thực hiện:

Làm sạch vùng da cần tẩy lông với xà phòng và nước.Đổ Oxy già ra một cái chén, cắt bông y tế sao cho vừa với vùng da cần tẩy lông, cho vào chén oxy già cho thấm ướt hết và để khoảng 5 phút.

Lấy bông ra, đắp lên vùng da cần triệt lông và thoa đều. Sau khi thoa, bạn tiếp tục nhúng vào oxy già đắp lên 15 phút nữa. Nếu oxy già khô, bạn có thể lấy ra nhúng lại.

Sau khoảng thời gian trên, lấy miếng giấy hoặc khăn ướt lau một lượt trên vùng da cần tẩy lông, lông sẽ cuốn đi nhẹ nhàng chỉ sau vài phút.

Làm sạch da một lần nữa, thoa kem dưỡng ẩm để có kết quả tốt nhất.

Sau từ 3-4 lần tẩy lông, lông sẽ mờ dần và không còn mọc nhanh như trước.

2. Tẩy trắng răng với oxy già

Một công dụng làm đẹp thứ 2 của oxy già đó là làm trắng răng. Trên thực tế, rất nhiều loại kem đánh răng có chứa thành phần oxy già. Tuy nhiên chúng ta không nhận ra điều này vì lượng hương liệu trong kem đánh răng đã át đi mùi đặc trưng của oxy già.

Để tẩy trắng răng, chúng ta cần các nguyên liệu sau:

- Một lọ oxy già

- Baking soda

- Bàn chải

- Muối

Cách làm:

Muối pha với nước để có dung dịch loãng, hoặc bạn có thể mua nước muối sinh lý tại các hiệu thuốc. Cho 2 thìa baking soda vào một cái chén, cho oxy già vào cho đến khi có hỗn hợp sệt. Bôi hỗn hợp lên bàn chải và đánh răng như bình thường, súc miệng với nước muối. Làm từ 2-3 lần bạn sẽ có hàm răng trắng bóng mà không cần phải đi nha sỹ.\

(Nguồn: Home Remedy)