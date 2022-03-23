Điều quan trọng là bạn phải biết cách đeo khẩu trang cho đúng cách trước khi chúng tôi hướng dẫn bạn cách làm cho kính không bị mờ. Trên hết, hãy đảm bảo rằng tay của bạn đã được rửa sạch sẽ và lau thật khô. Sau đó, lấy khẩu trang ra bằng cách cầm vào dây chun chứ không được chạm vào mặt của khẩu trang. Bạn phải đeo vòng rau sau tai và khi tháo ra bạn cũng phải tháo bằng cách cầm dây thun và tháo ra. Đối với khẩu trang vải, hãy bảo quản chúng trong túi nhựa kín hơi và không đựng khẩu trang đã qua sử dụng chung với khẩu trang mới. Không để khẩu trang chưa đậy kín trong cặp của bạn. Bởi vì virus có thể lây lan. Nếu làm như vậy thì virus có thể lây nhiễm sang đồ vật khác.

Mẹo để ngăn chặn sương mờ làm nhoè kính

Bởi vì bạn hít thở bên trong khẩu trang nên mắt kính của bạn sẽ bị sương mờ làm nhoè đi. Khi hít thở, hơi thở ấm áp và ẩm ướt sẽ thoát ra ngoài qua lỗ nhỏ khẩu trang dưới mắt. Sau đó, không khí ấm áp bay lên và đi vào phía sau kính mắt. Vậy kết quả sẽ là như thế nào? Thật sự rất bất tiện, vì nó bị mờ nên chúng ta phải liên tục lau bằng vải dùng cho mắt kính. Nếu bạn không muốn tiếp tục lau kính của mình liên tục khi đeo khẩu trang, hãy thử một trong những mẹo sau.

1. Nước rửa chén

Một trong những mẹo hữu ích để giữ cho kính của bạn không bị mờ là sử dụng nước rửa chén. Sau khi nhỏ một ít nước rửa chén lên tròng kính, hãy dùng khăn để lau chùi thật kỹ tròng kính của bạn (đặc biệt là tròng bên trong). Bạn cũng có thể ngâm kính trong bọt xà phòng sạch trước khi rửa chén.

2. Kem cạo râu

Một lựa chọn khác nữa là bạn có thể sử dụng kem cạo râu lên kính đeo mắt của bạn. Thoa một ít kem cạo râu vào tròng kính. Sau đó sử dụng vải để chà xát cả hai mặt của tròng kính. Và tiếp theo đó chỉ cần đợi một lúc và rửa sạch lại bằng nước ấm

3. Sử dụng loại khẩu trang khác

Ảnh minh họa

Những phương pháp ở trên không có hiệu quả với bạn? Nếu vậy thì có thể là do khẩu trang không vừa với mũi của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng loại khẩu trang có dây kim loại ở mũi, để bạn có thể điều chỉnh hình dạng tùy theo hình dạng mũi của bạn. Điều này sẽ giúp ngăn chặn việc quá nhiều không khí ấm thoát ra khỏi khẩu trang khi chúng ta hít thở.

4. Đeo khẩu trang đúng cách

Một số người đã quen với việc đeo khẩu trang và nhiều người vẫn chưa đeo chúng đúng cách. Mặt nạ nên bám chặt vào mũi nhất có thể và đeo càng gần mắt càng tốt. Đây là một cách khác để ngăn sương mù làm nhoè kính của bạn.

5. Tránh chạm vào kính của bạn quá thường xuyên

Một số người có thói quen liên tục chạm vào kính của họ. Khi đeo khẩu trang, hãy cố gắng chạm vào kính càng ít càng tốt. Bằng cách này bạn có thể ngăn chặn luồng khí ấm bay lên và làm nhoè kính.