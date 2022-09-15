Những thực phẩm tuyệt đối không nên cho vào lò vi sóng vì có thể "gây họa" cho sức khỏe của bạn

Kiến thức hay 15/09/2022 17:00

5 loại thực phẩm này bạn nên hạn chế cho vào lò vi sóng bởi nó có 'tiềm ẩn' bệnh tật.

Khoai tây

Có một số món ăn được chế biến từ khoai tây và sau đó dùng lò vi sóng làm nóng thì tai hại vô cùng. Mặc dù cách làm ấy giúp ăn ngon miệng hơn nhưng chắc các chị em sẽ không ngờ được rằng, nhiệt của lò vi sóng có thể làm cho các phân tử được gọi là glycoalkaloid tạo thành, một khi ăn vào thì nhẹ là rối loạn tiêu hóa, nặng thì chảy máu đường ruột.

Những thực phẩm tuyệt đối không nên cho vào lò vi sóng vì có thể 'gây họa' cho sức khỏe của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa nhiều nitric

Những thực phẩm chứa nhiều nitric như thịt lợn ướp, thịt hun khói không được để vào lò vi sóng vì nitric sẽ biến thành nitrosamin, chất này có thể gây ung thư, ảnh hưởng tới sức khỏe cả gia đình.

Cà rốt

Những thực phẩm tuyệt đối không nên cho vào lò vi sóng vì có thể 'gây họa' cho sức khỏe của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt có thể được nấu chín và làm nóng trong lò vi sóng, nhưng cà rốt sống, đặc biệt là loại có vỏ, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu cà rốt không được rửa đúng cách và còn cặn bẩn, các khoáng chất trong đất bám trên củ này có thể gây ra tia lửa trong lò, còn gọi là hiện tượng phóng điện hồ quang. Hiện tượng này có thể gây ra sự hư hỏng lò của bạn.

Hải sản có vỏ cứng

Những hải sản có vỏ cứng như cua, sò, ốc… khi để vào lò vi sóng sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng và vị ngon của thực phẩm, đặc biệt sẽ giải phóng các phân tử tạo mùi khó chịu giống như mùi cao su.

Thịt gà

Những thực phẩm tuyệt đối không nên cho vào lò vi sóng vì có thể 'gây họa' cho sức khỏe của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà là thủ phạm chính làm lây lan vi khuẩn salmonella, đặc biệt trong trường hợp nó không được nấu chín đúng cách. Khi bạn quay một miếng thịt gà trong lò vi sóng, miếng gà rất dễ bị ô nhiễm vi khuẩn, rồi lây lan sang các miếng thịt sống khác. Tốt nhất là nấu thịt chín kỹ trên nguồn nhiệt trực tiếp như cho vào chảo, đặt trên vỉ nướng hoặc trong lò nướng.

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc

Chắc hẳn đa số các đấng mày râu đều cảm thấy khó xử khi nhận được yêu cầu của người yêu là “Anh yêu à, chụp dùm em tấm ảnh ở chỗ này nha."

Xem thêm
Từ khóa:   kiến thức hay mẹo bếp lò vi sóng

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 56 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 56 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 52 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân