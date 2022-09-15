Những thực phẩm tuyệt đối không nên cho vào lò vi sóng vì có thể "gây họa" cho sức khỏe của bạn

Có một số món ăn được chế biến từ khoai tây và sau đó dùng lò vi sóng làm nóng thì tai hại vô cùng. Mặc dù cách làm ấy giúp ăn ngon miệng hơn nhưng chắc các chị em sẽ không ngờ được rằng, nhiệt của lò vi sóng có thể làm cho các phân tử được gọi là glycoalkaloid tạo thành, một khi ăn vào thì nhẹ là rối loạn tiêu hóa, nặng thì chảy máu đường ruột.

Những thực phẩm chứa nhiều nitric như thịt lợn ướp, thịt hun khói không được để vào lò vi sóng vì nitric sẽ biến thành nitrosamin, chất này có thể gây ung thư, ảnh hưởng tới sức khỏe cả gia đình.

Cà rốt



Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt có thể được nấu chín và làm nóng trong lò vi sóng, nhưng cà rốt sống, đặc biệt là loại có vỏ, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu cà rốt không được rửa đúng cách và còn cặn bẩn, các khoáng chất trong đất bám trên củ này có thể gây ra tia lửa trong lò, còn gọi là hiện tượng phóng điện hồ quang. Hiện tượng này có thể gây ra sự hư hỏng lò của bạn.

Hải sản có vỏ cứng

Những hải sản có vỏ cứng như cua, sò, ốc… khi để vào lò vi sóng sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng và vị ngon của thực phẩm, đặc biệt sẽ giải phóng các phân tử tạo mùi khó chịu giống như mùi cao su.

Thịt gà

Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà là thủ phạm chính làm lây lan vi khuẩn salmonella, đặc biệt trong trường hợp nó không được nấu chín đúng cách. Khi bạn quay một miếng thịt gà trong lò vi sóng, miếng gà rất dễ bị ô nhiễm vi khuẩn, rồi lây lan sang các miếng thịt sống khác. Tốt nhất là nấu thịt chín kỹ trên nguồn nhiệt trực tiếp như cho vào chảo, đặt trên vỉ nướng hoặc trong lò nướng.