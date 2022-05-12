Hãy cẩn thận với loại thực phẩm mà bạn ăn trước và sau khi uống thuốc để tránh tác dụng phụ

Thuốc điều trị hen suyễn, viêm khớp, đau nhức, tim mạch, gút, loãng xương là những loại thuốc điển hình có thể gây tác dụng phụ khi ăn phải một số loại thực phẩm.

Thuốc chống viêm như aspirin, piroxicam và ibuprofen được sử dụng để trị đau đầu, đau cơ và đau răng có thể gây kích ứng dạ dày. Thuốc giảm đau hoặc thuốc cảm thường chứa caffeine nên khi dùng chúng với đồ uống có chứa caffeine có thể khiến tim đập nhanh và mất sức ở chân.

Thuốc giãn phế quản như albuterol, clenbuterol và theophylline được sử dụng cho bệnh hen phế quản hoặc viêm phế quản mãn tính, khi dùng chung với thực phẩm hoặc đồ uống có chứa caffein như sô cô la và cà phê sẽ kích thích hệ thần kinh trung ương và gây ra các tác dụng phụ như hưng phấn, lo lắng và tăng nhịp tim.

Thuốc điều trị bệnh tim mạch

Tăng kali máu có thể xảy ra khi dùng candesartan, valsartan hoặc telmisartan để điều trị bệnh tăng huyết áp hoặc suy tim. Tránh dùng thực phẩm giàu kali, chẳng hạn như chuối, cam, mận và các loại rau có màu vàng xanh khi uống các loại thuốc này. Khi dùng các loại thuốc điều trị tăng lipid máu như atorvastatin và simvastatin cùng với nước bưởi thì hãy cẩn thận vì nước bưởi có thể làm tăng nồng độ của thuốc trong cơ thể và gây ra các tác dụng phụ.

Thuốc chữa bệnh gút, loãng xương

Bệnh gút là bệnh do sản xuất quá nhiều hoặc không đào thải được axit uric. Đây là lý do tại sao bạn nên tránh ăn thịt vì sẽ tạo ra nhiều axit uric. Đặc biệt, nên hạn chế uống đồ uống có cồn như bia, rượu ngũ cốc như bia hay rượu có chứa một lượng lớn nhân purin chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể.

Các loại thuốc điều trị loãng xương, chẳng hạn như alendronate và risedronate, nên uống khi bụng đói vào buổi sáng để có tác dụng tốt nhất. Lúc này, để giảm kích ứng thực quản, nên uống nhiều nước trong khi đứng.

Đồ uống giàu caffein, chẳng hạn như cà phê, cũng có thể làm tăng bài tiết canxi từ thận. Đồ uống có ga như cola và rượu táo chứa một lượng lớn phốt pho khiến đào thải canxi ra khỏi xương vì vậy bệnh nhân loãng xương không nên tiêu thụ những đồ uống này. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm cho biết "Để sử dụng thuốc an toàn, người tiêu dùng, bác sĩ, dược sĩ cần nâng cao nhận thức về sự tương tác giữa thuốc và thực phẩm"

(Theo Kormedi)