Cách chăm sóc cột sống mà nhân viên văn phòng cần biết

Hầu hết những người hiện đại dành nhiều thời gian trong nhà hơn là ngoài trời. Nếu bạn tiếp xúc với các thiết bị điện tử và ở trong nhà, bạn sẽ dễ dàng mắc các bệnh khác nhau như hội chứng cổ rùa, trong đó các đốt sống cổ vốn phải có hình chữ C bị thẳng ra.

Hầu hết những người hiện đại dành nhiều thời gian trong nhà hơn là ngoài trời. Nếu bạn tiếp xúc với các thiết bị điện tử và ở trong nhà, bạn sẽ dễ dàng mắc các bệnh khác nhau như hội chứng cổ rùa, trong đó các đốt sống cổ vốn phải có hình chữ C bị thẳng ra.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân viên văn phòng ít vận động, đặc biệt là những người làm việc với máy tính xách tay, có tư thế ngồi thõng vai. Nếu nhìn màn hình sai tư thế trong thời gian dài sẽ gây áp lực lên vùng cổ tạo thành cơn đau lặp đi lặp lại có thể gây ra hội chứng cổ rùa.

Hội chứng cổ rùa nếu không được chăm sóc đúng cách có thể xuất hiện tình trạng tê mỏi cổ, vai, lưng và gây ra đĩa đệm. Các chuyên gia cho biết "Khi làm việc, nên sử dụng màn hình ở góc 15 độ so với mắt của bạn và sử dụng một giá đỡ có thể nâng cao vị trí của máy tính xách tay".

Đối với những người nằm trên ghế sofa ở nhà để xem TV hoặc sử dụng máy tính bảng, một chiếc ghế sofa mềm mại và thoải mái có thể gây hại cho sức khỏe lưng dưới. Đệm mềm của sofa làm biến dạng đường cong của cột sống, làm tăng áp lực lên đĩa đệm và khớp gây ra các bệnh về cột sống.

Ngoài ra, thói quen nhìn vào máy tính bảng khi ngồi hoặc nằm nghiêng với cằm chéo sẽ gây áp lực nhiều hơn lên các đốt sống. Do đó, khi xem TV hoặc sử dụng máy tính bảng, không nên nằm lâu trên ghế sô pha, nên tập thói quen ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha và dựa phần trên cơ thể lưng ghế, chân ở một góc 90 độ.

Vì cột sống cần được thư giãn và co lại thích hợp, nên việc duy trì ở một vị trí cố định trong một thời gian dài sẽ có hại cho cột sống. Người lớn nên ngủ từ 7-8 giờ và giấc ngủ ngắn không quá 1 giờ.

Tư thế ngủ cũng rất quan trọng. Khi ngủ, nên nằm ngửa và kê một chiếc gối khác dưới đầu gối để duy trì đường cong của cột sống. Tránh nằm sấp khi ngủ vì nó sẽ gây áp lực cho lưng và cổ của bạn khi cổ bạn cúi xuống. Ngoài ra, việc kéo căng nhẹ nhàng giúp thư giãn cơ và giảm căng thẳng ở khớp và dây chằng vì vậy bạn nên thực hiện thường xuyên.

(Theo Kormedi)

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