Cách chăm sóc cột sống mà nhân viên văn phòng cần biết

Kiến thức hay 12/05/2022 21:15

Hầu hết những người hiện đại dành nhiều thời gian trong nhà hơn là ngoài trời. Nếu bạn tiếp xúc với các thiết bị điện tử và ở trong nhà, bạn sẽ dễ dàng mắc các bệnh khác nhau như hội chứng cổ rùa, trong đó các đốt sống cổ vốn phải có hình chữ C bị thẳng ra.

Hầu hết những người hiện đại dành nhiều thời gian trong nhà hơn là ngoài trời. Nếu bạn tiếp xúc với các thiết bị điện tử và ở trong nhà, bạn sẽ dễ dàng mắc các bệnh khác nhau như hội chứng cổ rùa, trong đó các đốt sống cổ vốn phải có hình chữ C bị thẳng ra.

Cách chăm sóc cột sống mà nhân viên văn phòng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhân viên văn phòng ít vận động, đặc biệt là những người làm việc với máy tính xách tay, có tư thế ngồi thõng vai. Nếu nhìn màn hình sai tư thế trong thời gian dài sẽ gây áp lực lên vùng cổ tạo thành cơn đau lặp đi lặp lại có thể gây ra hội chứng cổ rùa.

Hội chứng cổ rùa nếu không được chăm sóc đúng cách có thể xuất hiện tình trạng tê mỏi cổ, vai, lưng và gây ra đĩa đệm. Các chuyên gia cho biết "Khi làm việc, nên sử dụng màn hình ở góc 15 độ so với mắt của bạn và sử dụng một giá đỡ có thể nâng cao vị trí của máy tính xách tay". 

Đối với những người nằm trên ghế sofa ở nhà để xem TV hoặc sử dụng máy tính bảng, một chiếc ghế sofa mềm mại và thoải mái có thể gây hại cho sức khỏe lưng dưới. Đệm mềm của sofa làm biến dạng đường cong của cột sống, làm tăng áp lực lên đĩa đệm và khớp gây ra các bệnh về cột sống.

Ngoài ra, thói quen nhìn vào máy tính bảng khi ngồi hoặc nằm nghiêng với cằm chéo sẽ gây áp lực nhiều hơn lên các đốt sống. Do đó, khi xem TV hoặc sử dụng máy tính bảng, không nên nằm lâu trên ghế sô pha, nên tập thói quen ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha và dựa phần trên cơ thể lưng ghế, chân ở một góc 90 độ.

Vì cột sống cần được thư giãn và co lại thích hợp, nên việc duy trì ở một vị trí cố định trong một thời gian dài sẽ có hại cho cột sống. Người lớn nên ngủ từ 7-8 giờ và giấc ngủ ngắn không quá 1 giờ.

Tư thế ngủ cũng rất quan trọng. Khi ngủ, nên nằm ngửa và kê một chiếc gối khác dưới đầu gối để duy trì đường cong của cột sống. Tránh nằm sấp khi ngủ vì nó sẽ gây áp lực cho lưng và cổ của bạn khi cổ bạn cúi xuống. Ngoài ra, việc kéo căng nhẹ nhàng giúp thư giãn cơ và giảm căng thẳng ở khớp và dây chằng vì vậy bạn nên thực hiện thường xuyên.

(Theo Kormedi)

5 lầm tưởng sai lầm về bệnh ung thư

5 lầm tưởng sai lầm về bệnh ung thư

Có rất nhiều tin đồn thất thiệt và thông tin nửa thật nửa giả về bệnh ung thư tràn lan trên mạng khiến bạn hoang mang. Khi nói đến bất kỳ vấn đề nào bao gồm cả ung thư bạn cần tìm hiểu rõ mọi thứ để có những biện pháp ứng phó.

Xem thêm
Từ khóa:   cột sống nhân viên văn phòng chăm sóc cột sống

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 35 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 5 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết