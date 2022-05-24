Cách bảo quản dưa hấu còn dư ở trạng thái tươi ngon, mọng nước và đỏ thắm

Không có loại trái cây nào thích hợp hơn dưa hấu trong những ngày nắng nóng. Màu đỏ tươi mát mắt, nước cốt có vị thanh mát vui miệng.

Dưa hấu là một trong những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng. Là một trong những loại quả chứa nước nhiều nhất. Ngoài ra, dưa hấu còn chứa lycopene (một chất chống oxy hóa), citroline (một axit amin góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch) và vitamin A rất tốt cho mắt. Tuy nhiên, dưa hấu cũng có nhược điểm là kích thước lớn nên sẽ gây khó cho những người sống một mình mua ăn nguyên một trái. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng có cách nào để bảo quản dưa hấu còn dư vẫn ở trạng thái tươi ngon qua ngày hôm sau không? Trang thông tin về phong cách sống của Mỹ 'RealSimple' đã chia sẻ một vài lời khuyên của chuyên gia về việc bảo quản dưa hấu.

Bảo quản bằng hộp: Để thưởng thức dưa hấu tươi ngon, tốt nhất nên bảo quản ở nhiệt độ khoảng 12 độ C. Muốn giữ được mùi vị và chất dinh dưỡng, nên để ở nhiệt độ phòng sẽ ngon hơn, nhưng nhiệt độ phòng vào mùa hè thường vượt quá 20 độ. Sử dụng tủ lạnh là một giải pháp thay thế thiết thực. Nếu bạn cho vào hộp to mà không cắt hoặc cắt làm đôi thì có thể giữ tươi được khoảng 2-3 tuần. Ảnh minh họa Giải quyết dưa hấu còn dư: Rất khó cho người sống một mình hoặc hoặc hộ gia đình gồm hai người ăn hết cả quả dưa hấu trong một lúc. Thay vào đó hãy cắt dưa hấu còn dư thành từng miếng vừa phải còn vỏ và cho vào hộp kín. Nếu bạn bọc nó bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào túi ni lông, vi khuẩn có thể phát triển sinh sôi nhanh chóng. Một điều cần lưu ý khi bảo quản thực phẩm: Dưa hấu cũng giống như bất kỳ loại trái cây nào khác, cần được rửa sạch trước khi cắt ăn. Baking soda có thể được sử dụng để loại bỏ thuốc trừ sâu và cặn bẩn còn sót lại trên thực phẩm một cách đáng tin cậy và an toàn hơn.

Ảnh minh họa Say hoặc ép thành nước dưa hấu: Khi dưa hấu còn dư không nhiều, bạn có thể biến nó thành sinh tố hoặc nước ép để dễ bảo quản hơn. Nếu bạn cho vào chai thủy tinh đã tiệt trùng và để trong tủ lạnh, bạn có thể yên tâm sử dụng đến tận 4 ngày. Ảnh minh họa Bảo quản đông lạnh: Dưa hấu có thể được ăn đông lạnh như quả việt quất. Tuy nhiên, nó phải được đông lạnh đúng cách. Đầu tiên, cắt dưa hấu thành từng miếng vừa ăn, bỏ hạt rồi trải khăn giấy dùng cho thực phẩm lên khay, sau đó xếp dưa hấu đã cắt ra sao cho chúng không chạm vào nhau. Đặt cả khay vào ngăn đá và để đông lạnh từ 3-4 tiếng cho đến khi đông cứng hoàn toàn. Cuối cùng, cho hết vào hộp kín hoặc túi zip, ghi ngày tháng và cho lại vào ngăn đá. Dưa hấu được làm đông lạnh theo cách này có thể giữ tươi đến tối đa 1 năm. Ảnh minh họa

Thực phẩm "vạn năng" này không chỉ dùng trong chế biến mà còn được sử dụng rất nhiều trong đời sống sinh hoạt Giấm thường được dùng trong chế biến món ăn, đặc biệt là các món salad, nhưng thực tế nó còn được sử dụng cho nhiều mục đích khác như khử trùng và tẩy rửa.

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