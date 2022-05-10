Bí quyết để trở nên hạnh phúc

Phải làm sao để sống hạnh phúc mỗi ngày? Tất nhiên, bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bản thân mà chỉ cần thay đổi một vài thói quen đơn giản có thể khiến bạn hạnh phúc hơn. Huffington Post, một trang truyền thông internet của Mỹ đã giới thiệu các mẹo về cách hạnh phúc mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu ngày mới của bạn với một suy nghĩ tích cực

Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy nghĩ những suy nghĩ tích cực như "Hôm nay sẽ là một ngày thú vị', 'Tôi thật may mắn khi còn sống hôm nay', 'Tôi sẽ có một trải nghiệm thú vị hôm nay'. Để thôi miên bạn bằng những lời nói tích cực, bạn có thể viết rồi dán những từ đó lên gương đầu giường hoặc phòng tắm.

Nói lời yêu thương mỗi ngày

Trước khi ra khỏi nhà, hãy nhắn tin hoặc gửi email cho ai đó bạn thích và nói lời yêu thương với bố/mẹ/vợ/chồng/con cái hay đến những thú cưng mỗi ngày. Hoặc bạn có thể nhìn vào gương và nói với chính mình. Có một trái tim yêu thương làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi tiếp xúc với những người khác.

Mỉm cười

Nếu có ai đó nói 'Bạn có khỏe không?' và chào bạn thì cuộc sống thật đáng sống và tuyệt vời. Khi bạn mỉm cười nhiệt tình và nói 'Tôi đang làm rất tốt' chính bạn đang gửi đến đầu bạn một thông điệp rằng bạn đang hạnh phúc.

Chúc những người khác khỏe mạnh

Khi bạn đi làm vào buổi sáng, hãy nhìn xung quanh những người bạn gặp và chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Cầu mong họ được bình an, vui tươi và tràn đầy tình yêu thương. Mọi người bạn thấy đều đang phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe, việc dọn dẹp nhà cửa, lo lắng, cô đơn và cảm giác mất mát. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc với mọi người, hạnh phúc của bạn sẽ tăng lên.

Hít thở sâu

Hít thở sâu vài lần khi ăn nhẹ, uống cà phê hoặc đi vệ sinh. Đếm đến năm, thở trong năm nhịp đếm. Khi bạn hít thở sâu, cơ thể và tâm trí của bạn được thư giãn và bạn cảm thấy bình yên trong lòng.

Cảm ơn mỗi tối

Mỗi khi bạn đi ngủ, hãy nhìn lại một ngày của bạn và nghĩ về ba điều cần biết ơn. Các mối quan hệ, tin tốt, email vui vẻ,... Hãy biết ơn vì thức ăn, giường ấm, điện,... Nếu bạn đếm những điều hạnh phúc thay vì những con cừu trước khi đi ngủ, bạn chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ thoải mái.

(Theo Kormedi)

Tách cà phê sau bữa ăn là thuốc độc đối với bệnh thiếu máu và tiểu đường Thưởng thức cà phê sau bữa ăn giờ đây đã trở thành một cảnh quen thuộc ở các công ty. Tuy nhiên, những người thường bị thiếu máu hoặc bệnh nhân đái tháo đường nên tránh cà phê trong vòng một giờ sau khi ăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quyet-de-tro-nen-hanh-phuc-467672.html