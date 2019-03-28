TP.HCM: Xử lý hơn 100 dự án BĐS bị rà soát, thanh tra ra sao? 

Không gian sống 28/03/2019 15:11

Nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM không được cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết kịp thời dẫn đến sụt giảm nguồn cung, kéo theo giá nhà tăng. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị khẩn trương giải quyết trong khi chờ rà soát, thanh tra. 

Ngày 28/3, Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cho biết vừa gửi văn bản đến Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng TP.HCM kiến nghị xem xét, giải quyết hợp tình, hợp lý đối với hơn 100 dự án đang “đóng băng” trên địa bàn. 

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, qua 3 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp BĐS trên địa bàn TP.HCM tỏ ra lo ngại trước thực trạng nhiều dự án bị ách tắc, không được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời. Điều này dẫn đến sụt giảm nguồn cung nhà ở, kéo theo giá BĐS leo thang, làm giảm đi cơ hội tiếp cận nhà ở của số đông người có thu nhập trung bình và thấp. 

Dự án bị “đóng băng” khiến nhiều doanh nghiệp BĐS tăng chi phí, mất cơ hội kinh doanh, thậm chí có nguy cơ phá sản. Tính minh bạch trong môi trường kinh doanh bị suy giảm, nhiều dự án bị xem xét hồi tố khiến cho rủi ro cho doanh nghiệp tăng lên. 

Chủ tịch HoREA cho rằng, quá trình rà soát, thanh tra dự án càng kéo dài thì càng bất lợi cho doanh nghiệp vì tăng chi phí vốn, lãi vay ngân hàng. Đây là nguyên nhân gián tiếp gây bất lợi cho người mua nhà khi giá BĐS tăng, sụt giảm nguồn thu ngân sách. 

TP.HCM: Xử lý hơn 100 dự án BĐS bị rà soát, thanh tra ra sao?  - Ảnh 1
Kéo dài thời gian rà soát, thanh tra các dự án BĐS khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

Do đó, HoREA kiến nghị cơ quan chức năng thực hiện nhanh công tác rà soát, thanh tra hơn 100 dự án, đồng thời có kết luận và hướng xử lý cụ thể đối với từng dự án. Có thể phân loại để xử lý, dự án nào cơ bản thực hiện đúng quy định thì có thể giải toả để tiếp tục triển khai. 

Trường hợp dự án có sai phạm về quy trình, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước nhưng mức độ không lớn thì yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung với Nhà nước. Còn với những dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì có thể tách riêng để xử lý theo pháp luật. 

Theo ông Châu, hiện nay gần như công tác tính tiền sử dụng đất dự án BĐS trên địa bàn thành phố bị ngưng trệ, nhiều hồ sơ tính tiền sử dụng đất kéo dài cả năm vẫn chưa giải quyết xong. Sở Tài nguyên và Môi trường gần như không nhận hồ sơ đề nghị tính tiền sử dụng đất của doanh nghiệp. 

“Điển hình là một dự án lớn tại quận 5 "bị" xác định tiền sử dụng đất đến 3 lần, với mức giá  lần sau đều cao hơn lần trước, kéo dài đã hơn 2 năm nay. Cả 3 lần, chủ đầu tư đều đã đồng ý nộp tiền, nhưng đến nay vẫn chưa được nộp tiền để được triển khai dự án” Chủ tịch HoREA nêu ví dụ.

HoREA kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thụ lý hồ sơ tính tiền sử dụng đất dự án, phối hợp cùng Sở Tài chính thẩm định giá đất và trình UBND TP.HCM quyết định. Đồng thời, UBND Thành phố cần quy định thời hạn thực hiện công tác tính tiền sử dụng đất dự án, tránh tình trạnh đùn đẩy, kéo dài. 

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