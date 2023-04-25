Scotland đang rao bán một hòn đảo hoang xa xôi với giá khởi điểm 4,4 tỷ đồng

Tuy khó tiếp cận và không dễ sống, thế nhưng đến nay đã có 50 bên quan tâm đến từ Anh, Ý, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được hòn đảo hoang sơ này.

Thời báo New York Times (NYT) đưa tin vào ngày 23/4 (giờ địa phương) rằng một hòn đảo không có người ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Scotland đang thu hút sự chú ý của công chúng khi được rao bán với giá khởi điểm 150.000 bảng Anh (khoảng 4,4 tỷ đồng).

Hòn đảo được rao bán là đảo Barlocco, nằm ở vùng Dumfries Và Galloway phía Tây Nam Scotland.

Hòn đảo rộng khoảng 14 sân bóng đá (khoảng 100.000 m2) đã được đăng ký bán với Scotland Galbraith, một công ty bất động sản địa phương của Anh vào tuần trước.

Đảo Barlocco đang được rao bán bởi công ty bất động sản Scotland Galbraith - Ảnh: Scotland Galbraith

Đảo cách Gatehouse of Fleet, thị trấn lớn nhất trong vùng lân cận khoảng 10km và cách Glasgow khoảng hai giờ lái xe. Chỉ có thể đến được đây bằng thuyền hoặc di chuyển bằng phương tiện chạy trên mọi địa hình hay đi bộ qua đường đắp đá khi thủy triều xuống.

Chính phủ Scotland đã chỉ định khu vực chứa đảo là 'Khu vực khoa học được quan tâm đặc biệt' (SSSI). Điều này gây khó khăn cho việc xin giấy phép xây dựng nhà ở và các công trình khác trên đảo. Vì không có điện nên cần sử dụng máy phát điện năng lượng mặt trời để cư trú lại đây lâu hơn.

Tờ New York Times cho biết: “Vào đảo đã khó, ở lại đó lâu còn khó hơn. Tuy nhiên, 50 người đến từ Anh, Ý, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được hòn đảo hoang sơ này”.

Đảo Barlocco dự kiến ​​​​sẽ trở lại với người trả giá cao nhất sau khi thu thập thêm người mua.

David Corrie, một đại lý bất động sản cho biết: "Đây thường là tài sản thuộc sở hữu của các trang trại lâu đời, không còn được sử dụng nữa và hiện đang được rao bán. Sự tập trung toàn cầu về việc thay đổi mục đích sử dụng đất và những người muốn kết nối lại với đất có nghĩa là loại tài sản này đã phát hiện ra một thị trường mới và giá trị mới trong đó”.

Ông chia sẻ thêm về sự hấp dẫn của hòn đảo: "Nơi đây có một số phong cảnh đẹp nhất, bờ biển tự nhiên và những khu rừng rộng lớn ở Scotland, nhưng lại là một nơi dân cư thưa thớt và ít được biết đến".

Giá nhà ở Mỹ giảm lần đầu tiên sau 11 năm, thúc đẩy doanh số bán hàng tăng trở lại trong tháng 2 năm nay Giá nhà ở Mỹ giảm so với cùng tháng năm ngoái, lần đầu tiên trong gần 11 năm. Tuy nhiên, thị trường nhà đất trong tháng 2 đã cho thấy sự phục hồi hơn dự kiến.

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