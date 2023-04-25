Scotland đang rao bán một hòn đảo hoang xa xôi với giá khởi điểm 4,4 tỷ đồng

Không gian sống 25/04/2023 06:38

Tuy khó tiếp cận và không dễ sống, thế nhưng đến nay đã có 50 bên quan tâm đến từ Anh, Ý, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được hòn đảo hoang sơ này.

Thời báo New York Times (NYT) đưa tin vào ngày 23/4 (giờ địa phương) rằng một hòn đảo không có người ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Scotland đang thu hút sự chú ý của công chúng khi được rao bán với giá khởi điểm 150.000 bảng Anh (khoảng 4,4 tỷ đồng).

Hòn đảo được rao bán là đảo Barlocco, nằm ở vùng Dumfries Và Galloway phía Tây Nam Scotland. 

Hòn đảo rộng khoảng 14 sân bóng đá (khoảng 100.000 m2) đã được đăng ký bán với Scotland Galbraith, một công ty bất động sản địa phương của Anh vào tuần trước.

Scotland đang rao bán một hòn đảo hoang xa xôi với giá khởi điểm 4,4 tỷ đồng - Ảnh 1
Đảo Barlocco đang được rao bán bởi công ty bất động sản Scotland Galbraith - Ảnh: Scotland Galbraith

Đảo cách Gatehouse of Fleet, thị trấn lớn nhất trong vùng lân cận khoảng 10km và cách Glasgow khoảng hai giờ lái xe. Chỉ có thể đến được đây bằng thuyền hoặc di chuyển bằng phương tiện chạy trên mọi địa hình hay đi bộ qua đường đắp đá khi thủy triều xuống. 

Chính phủ Scotland đã chỉ định khu vực chứa đảo là 'Khu vực khoa học được quan tâm đặc biệt' (SSSI). Điều này gây khó khăn cho việc xin giấy phép xây dựng nhà ở và các công trình khác trên đảo. Vì không có điện nên cần sử dụng máy phát điện năng lượng mặt trời để cư trú lại đây lâu hơn.

Tờ New York Times cho biết: “Vào đảo đã khó, ở lại đó lâu còn khó hơn. Tuy nhiên, 50 người đến từ Anh, Ý, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được hòn đảo hoang sơ này”.

Đảo Barlocco dự kiến ​​​​sẽ trở lại với người trả giá cao nhất sau khi thu thập thêm người mua.

David Corrie, một đại lý bất động sản cho biết: "Đây thường là tài sản thuộc sở hữu của các trang trại lâu đời, không còn được sử dụng nữa và hiện đang được rao bán. Sự tập trung toàn cầu về việc thay đổi mục đích sử dụng đất và những người muốn kết nối lại với đất có nghĩa là loại tài sản này đã phát hiện ra một thị trường mới và giá trị mới trong đó”.

Ông chia sẻ thêm về sự hấp dẫn của hòn đảo: "Nơi đây có một số phong cảnh đẹp nhất, bờ biển tự nhiên và những khu rừng rộng lớn ở Scotland, nhưng lại là một nơi dân cư thưa thớt và ít được biết đến". 

Giá nhà ở Mỹ giảm lần đầu tiên sau 11 năm, thúc đẩy doanh số bán hàng tăng trở lại trong tháng 2 năm nay

Giá nhà ở Mỹ giảm lần đầu tiên sau 11 năm, thúc đẩy doanh số bán hàng tăng trở lại trong tháng 2 năm nay

Giá nhà ở Mỹ giảm so với cùng tháng năm ngoái, lần đầu tiên trong gần 11 năm. Tuy nhiên, thị trường nhà đất trong tháng 2 đã cho thấy sự phục hồi hơn dự kiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội đảo hoang Scotland

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 38 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 39 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 47 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản