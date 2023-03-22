Giá nhà ở Mỹ giảm lần đầu tiên sau 11 năm, thúc đẩy doanh số bán hàng tăng trở lại trong tháng 2 năm nay

Giá nhà ở Mỹ giảm so với cùng tháng năm ngoái, lần đầu tiên trong gần 11 năm. Tuy nhiên, thị trường nhà đất trong tháng 2 đã cho thấy sự phục hồi hơn dự kiến.

Hiệp hội môi giới quốc gia Mỹ (NAR) đã công bố vào ngày 21 (giờ địa phương) rằng giá trung bình của một ngôi nhà hiện có trong tháng 2 là 363.000 đô la Mỹ (khoảng 474,62 triệu won), giảm 0,2% so với cùng tháng năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2012, giá nhà giảm so với cùng tháng năm trước. Với điều này, giá nhà ở Mỹ đã đánh dấu sự kết thúc của chuỗi 131 tháng tăng liên tiếp, dài nhất trong lịch sử.

Giá nhà ở Mỹ, tăng vọt sau đại dịch Covid-19, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 413.800 đô la Mỹ vào tháng 6 năm ngoái, sau đó chuyển sang xu hướng giảm do hậu quả của việc lãi suất tăng.

Giá so với tháng trước đã giảm xuống trong 7 tháng liên tiếp từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 1 năm nay.

Tuy nhiên, do hậu quả của việc lãi suất thế chấp nhà ở (thế chấp) trở nên lắng xuống ít nhiều trong năm mới và làn sóng thuế mua nhà giảm, giá nhà tháng 2 tăng nhẹ so với tháng 1 (361.200 đô la Mỹ).

Ảnh minh họa: Internet

Số lượng giao dịch trong tháng 2 là 4,58 triệu (tỷ lệ hàng năm), tăng 14,5% so với tháng trước, vượt chỉ số dự đoán của chuyên gia (tăng 5%) do Wall Street Journal (WSJ) tổng hợp.

NAR cho biết mức tăng số lượng giao dịch trong tháng trước là lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, so với cùng tháng năm ngoái, khi thị trường nhà ở sôi động, người ta tính toán rằng nó đã giảm 22,6%.

Lawrence Yun, nhà kinh tế trưởng tại NAR, cho biết: “Có vẻ như những người mua nhà nhận thức được những thay đổi trong tỷ lệ thế chấp nên đã lợi dụng lãi suất giảm” và “đặc biệt là ở những khu vực mà giá nhà đang giảm nhiều và việc làm đang phát triển làm doanh số bán nhà đã tăng lên đáng kể”.

Theo Yonhap News

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