Giá nhà ở Mỹ giảm lần đầu tiên sau 11 năm, thúc đẩy doanh số bán hàng tăng trở lại trong tháng 2 năm nay

Giá nhà ở Mỹ giảm so với cùng tháng năm ngoái, lần đầu tiên trong gần 11 năm. Tuy nhiên, thị trường nhà đất trong tháng 2 đã cho thấy sự phục hồi hơn dự kiến.
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Hiệp hội môi giới quốc gia Mỹ (NAR) đã công bố vào ngày 21 (giờ địa phương) rằng giá trung bình của một ngôi nhà hiện có trong tháng 2 là 363.000 đô la Mỹ (khoảng 474,62 triệu won), giảm 0,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2012, giá nhà giảm so với cùng tháng năm trước. Với điều này, giá nhà ở Mỹ đã đánh dấu sự kết thúc của chuỗi 131 tháng tăng liên tiếp, dài nhất trong lịch sử.
Giá nhà ở Mỹ, tăng vọt sau đại dịch Covid-19, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 413.800 đô la Mỹ vào tháng 6 năm ngoái, sau đó chuyển sang xu hướng giảm do hậu quả của việc lãi suất tăng.
Giá so với tháng trước đã giảm xuống trong 7 tháng liên tiếp từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 1 năm nay.
Tuy nhiên, do hậu quả của việc lãi suất thế chấp nhà ở (thế chấp) trở nên lắng xuống ít nhiều trong năm mới và làn sóng thuế mua nhà giảm, giá nhà tháng 2 tăng nhẹ so với tháng 1 (361.200 đô la Mỹ).
Số lượng giao dịch trong tháng 2 là 4,58 triệu (tỷ lệ hàng năm), tăng 14,5% so với tháng trước, vượt chỉ số dự đoán của chuyên gia (tăng 5%) do Wall Street Journal (WSJ) tổng hợp.
NAR cho biết mức tăng số lượng giao dịch trong tháng trước là lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, so với cùng tháng năm ngoái, khi thị trường nhà ở sôi động, người ta tính toán rằng nó đã giảm 22,6%.
Lawrence Yun, nhà kinh tế trưởng tại NAR, cho biết: “Có vẻ như những người mua nhà nhận thức được những thay đổi trong tỷ lệ thế chấp nên đã lợi dụng lãi suất giảm” và “đặc biệt là ở những khu vực mà giá nhà đang giảm nhiều và việc làm đang phát triển làm doanh số bán nhà đã tăng lên đáng kể”.
Theo Yonhap News