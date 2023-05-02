Hàng loạt sinh viên đại học danh giá của Mỹ phải sống trong xe kéo, ngủ trên sàn nhà, đường phố giữa lúc giá nhà tăng vùn vụt

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin sinh viên đang phải chịu cảnh giá thuê tăng mạnh gần các trường đại học ở California do nguồn cung nhà ở mới giảm trong 10 năm qua.

Do chi phí nhà ở tăng vọt, sinh viên đại học tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ không thể tìm được nhà, vì vậy người ta phát hiện ra rằng có nhiều trường hợp sinh viên ngủ trong xe kéo hoặc ngủ trên sàn nhà, đường phố.

Đặc biệt, vấn đề nhà ở được điều tra là đặc biệt nghiêm trọng tại Trường đại học University of California Santa Cruz (UCSC).

Theo Đại học California (UC) danh tiếng của California, từ tháng 7/2021 đến tháng 4 năm ngoái, 3.165 trong số khoảng 300.000 sinh viên trên 10 cơ sở của trường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn và nhà ở. Đây là mức tăng 15% so với năm trước.

Theo một nghiên cứu năm 2020 của Đại học California, Los Angeles (UCLA), 9% sinh viên đại học của UCSC từng trải qua tình trạng vô gia cư, tỷ lệ cao nhất trong số các cơ sở của UCSC.

Tại Santa Cruz, 900 ngôi nhà đã bị mất do cháy rừng vào năm 2020 và các vấn đề về nhà ở trở nên đặc biệt gay gắt khi người lao động đổ xô đến khu vực này để làm việc từ xa từ San Francisco trong đại dịch COVID-19.

Theo Liên minh nhà ở thu nhập thấp quốc gia (NLIHC), Santa Cruz là khu vực có giá thuê nhà đắt nhất sau San Francisco, với giá thuê ngoài khuôn viên dao động từ $1.300 đến $1.500 (30 triệu đến 35 triệu đồng) mỗi tháng.

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Stephen McKay, giáo sư xã hội học tại UCSC, cho biết: "Giáo dục công lập đang bị đe dọa vì nhà ở quá đắt đỏ. Sinh viên thuộc tầng lớp lao động đang thực sự gặp khó khăn".

Một nghiên cứu năm 2021 của Giáo sư McKay cho thấy sinh viên UCSC đang vay tiền để trả tiền thuê nhà và sống tạm thời trong những nơi cư trú "bất hợp pháp" như nhà để xe hoặc nhà kho, hồ bơi.

80% sinh viên được khảo sát cho biết họ phải chịu gánh nặng tiền thuê nhà và phải chi hơn 30% thu nhập cho tiền thuê nhà. Đặc biệt, 44% sinh viên chi hơn 70% thu nhập cho tiền thuê nhà.

Mặc dù UCSC có ký túc xá dành cho sinh viên, nhưng tình trạng thiếu nhà ở này đang diễn ra.

UCSC có các cơ sở ký túc xá có thể chứa khoảng 10.000 sinh viên, một nửa số sinh viên, đây là tỷ lệ cao nhất trong số các cơ sở của UC.

Đặc biệt, 'Công viên cắm trại' của UCSC, một khu nhà ở bằng xe kéo do trường đại học điều hành, là phổ biến nhất.

Sinh viên có thể sở hữu một chiếc xe đầu kéo với giá rẻ hơn so với việc thuê một căn hộ với những người bạn cùng phòng ở trường, được trang bị một tủ lạnh nhỏ, bình gas và nếu may mắn thì có cả một chiếc lò nướng.

Damien Stoffel, sinh viên năm cuối ngành văn học tại UCSC cho biết: “Với 800 đô la (khoảng 18 triệu đồng) một tháng, có thể có không gian của riêng mình".

Ngoài ra, UCSC cho biết họ có kế hoạch xây dựng các ký túc xá có thể chứa thêm 3.700 sinh viên vào mùa thu năm 2028. Tuy nhiên, việc mở rộng ký túc xá lại vấp phải một trở ngại khác là sự phản đối của cư dân địa phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tại các thị trấn gần khuôn viên California, người dân thường phản đối việc xây dựng ký túc xá, WSJ đưa tin.

Việc xây dựng ký túc xá UC Santa Cruz vẫn chưa bắt đầu do một vụ kiện từ cư dân địa phương.

UC Berkeley cũng đã lên kế hoạch giảm số lượng sinh viên ít nhất 2.500 vào tháng 3 năm ngoái, nhưng vấp phải sự phản đối của cư dân và phải hủy bỏ.

Laura Chappell, người đã chuyển nhà 13 lần trong suốt 13 năm làm sinh viên đại học, nhân viên và nghiên cứu sinh tại UCSC, cho biết cô muốn trở thành giáo sư ngay cả khi đã nhận bằng tiến sĩ, nhưng đã từ bỏ vì vấn đề nhà ở.

Ông Chappell, sống với sáu người bạn cùng phòng trong một ngôi nhà gần UCSC, nơi có mối và chuột phá hoại, cho biết: "Ngay cả khi đã trở thành nhà nghiên cứu sau tiến sĩ, tôi cũng không muốn phải chịu đựng các vấn đề về nhà ở thêm 4-5 năm nữa".