Cúng giao thừa Ất Tỵ 2025 vào đúng giờ thiêng này, cả năm ắt phát tài phát lộc, tiền vào như nước

Mâm cúng giao thừa ngoài trời và trong nhà gồm những gì?

Mâm cỗ cúng giao thừa có thể là lễ mặn hoặc lễ chay tùy vào điều kiện, tâm niệm của mỗi gia đình. Các lễ cúng theo phong tục thông thường là:

Mâm cúng giao thừa ngoài trời: Mâm ngũ quả (tượng trưng cho Phúc - Lộc - Thọ - An - Khang theo văn hóa phương Đông hoặc Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ theo phong thủy), hoa, đèn nến, trầu cau, bát muối, bát gạo, trà, rươu, quần áo và mũ nón thần linh, gà trống luộc, xôi, bánh chưng, thủ lợn luộc, hương (3 nén hoặc 5 nén).

Mâm cúng giao thừa trong nhà: Mâm cỗ cúng giao thừa trong nhà tương tự như mâm cúng ngoài trời chỉ khác là sẽ không có quần áo, mũ nón thần linh.

Văn khấn giao thừa trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).

Kính lạy: Đức Di Lặc Tôn Phật - Vị cứu thế trong tương lai.

- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, cùng chư vị Tôn Thần.

- Ngài bản cảnh Thành Hoàng và chư vị đại Vương.

- Ngài bản xứ Thần linh Thổ Địa, đặc biệt là Táo quân. Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và toàn bộ các Thần linh cai quản tại khu vực này.

- Các bậc Tiên Tổ, nội ngoại chư vị Tiên Linh.

Hôm nay là thời khắc Giao thừa năm .......

Chúng con là: ………………………………..

Ngụ tại: ………………………………………….

Giờ Giao thừa đã điểm, chúng con thành tâm tống cựu nghinh tân, đón Xuân mới với tâm hồn thanh tịnh. Chúng con đã chuẩn bị hương hoa, vật phẩm và các nghi lễ trang nghiêm, dâng lên trước án, kính lễ Phật Thánh và Tôn Thần, thắp nén tâm hương nguyện cầu.

Chúng con xin kính mời: Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương, các Ngài Thần linh cai quản địa bàn này, bao gồm:

- Ngài định Phúc Táo quân.

- Ngài Phúc Đức Chính Thần.

- Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch Tài Thần và Bản Gia Táo Quan.

- Các Tiên Linh của dòng họ: Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, cô Di Tỷ, Muội, cùng tất cả Hương Linh.

Chúng con cũng xin kính mời các vị Vong Linh tiền Chủ, hậu Chủ, và những linh hồn gắn bó nhờ vào đất đai này, hãy giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng Tôn Thần để thụ hưởng lễ vật.

Nguyện xin cho chúng con được: Năm mới vạn sự an khang, công việc thuận lợi, mọi người nhận được bình an và phúc lộc. Âm phù - Dương trợ, mọi điều tốt đẹp sẽ đến hưởng ứng.

Chúng con xin chân thành gửi gắm tấm lòng, cúi xin Thần linh chứng giám cho chúng con.

Cẩn cáo.

Văn khấn giao thừa ngoài trời

Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Con xin cúi đầu kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật và các vị Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, Ngài là Đương Lai Hạ Sinh.

Con kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, vị cứu khổ cứu nạn cho muôn loài.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ cùng các vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Cựu niên Hành khiển, cùng các thần linh thể hiện quyền lực trong năm qua.

Con kính lạy ngài Đương niên Hành khiển, những đấng đang cai quản trong năm mới này.

Con kính lạy các vị Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch cùng Táo quân và các vị tôn thần khác.

Hôm nay, chúng con xin dâng lời cầu nguyện trong phút giây giao thừa, khi năm Giáp Thìn qua đi, chào đón năm Ất Tỵ.

Chúng con là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi, cư trú tại: …, ấp/khu phố: …, xã/phường: …, quận/huyện/thành phố: …, tỉnh/thành phố: …

Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con kính mời Ngài Thái Tuế tôn thần, theo lệnh Ngọc Hoàng, đến giám sát và bảo vệ muôn dân, loại trừ điềm xấu. Chúng con xin ghi nhớ những phước lành từ các Ngài, cùng lòng từ bi của Ngài Thái Tuế mới.

Như vậy, trong thời khắc đón năm mới, tín chủ chúng con thành tâm chuẩn bị hương hoa, lễ vật, và tổ chức nghi lễ, dâng lên bàn thờ, cúng dường Phật, Thánh và các vị thần linh, đốt nén hương thơm nguyện cầu.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên cai quản Thái Tuế, Ngài Tân niên Thái Tuế chí đức, Ngài Bản cảnh Thành hoàng, cùng các vị thần linh Thổ địa, Hỷ thần, Phúc đức chính thần, cũng như các vị Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, và các vị Táo quân, và tất cả thần linh quản lý nơi này, xin Ngài thương xót giáng lâm thu nhận lễ vật.

Nguyện cho tín chủ và gia đình luôn gặp may mắn, năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều suôn sẻ, bốn mùa đều được bình an, và gia đình hưng thịnh, hạnh phúc.

Chúng con cúi đầu kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Kính xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng tất cả các vị tôn thần chứng giám cho lòng thành của chúng con.

Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.