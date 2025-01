Bàn thờ ngày Tết cứ chưng 5 loại quả này, làm đúng bề trên ưng hết ý, gia chủ hứng lộc mỏi cả tay

Đúng như cái tên, mâm hoa quả cúng ngày Tết thường có 5 loại trái cây khác nhau, tượng trưng cho ý nghĩa Phúc - Lộc - Thọ - An - Khang theo văn hóa phương Đông hoặc Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ theo phong thủy.

Theo quan điểm người xưa, nải chuối thể hiện sự sung túc sum vầy. Do vậy, chọn chuối cúng ngày Tết mang ý nghĩa mong muốn sự bình an, đa phúc tài lộc trong năm mới. Ngoài ra, để thể hiện tấm lòng thành tâm của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Cần tránh chọn những quả chuối đã bị dập nát hoặc thâm đen, ưu tiên chọn những quả có kích thước vừa phải, to tròn, căng mọng.

Ảnh minh họa: Internet

Quả phật thủ

Quả phật thủ hay còn gọi "bàn tay phật". Loại quả này từ lâu đã được sử dụng như một lễ vật tại các ngôi chùa Phật giáo, đặc biệt là các loại quả có hình dạng ngón tay khép lại, giống với tư thế bàn tay để cầu nguyện. Với nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, quả phật thủ tượng trưng cho hạnh phúc, cuộc sống lâu dài và may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Quả bưởi

Bưởi là một trong những loại trái cây được ưa chuộng để cúng vào dịp Tết ở nhiều gia đình. Trái bưởi căng tròn, căng mọng hứa hẹn mang đến cho gia chủ một năm mới phúc lộc, sung túc, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Giống như tên gọi, người Việt chưng đu đủ trong ngày Tết với mong muốn được sự đầy đủ, thịnh vượng trong cuộc sống. Hơn nữa, màu vàng rực rỡ của loại quả này còn tượng trưng cho may mắn, tiền tài.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu đỏ

Những quả lựu căng đỏ được người xưa quan niệm như những chiếc đèn lồng may mắn, mang lại sự tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ, còn những chùm hoa lựu thì mang ý nghĩa giúp gia chủ xua đuổi tà ma, mang lại tiền tài, may mắn cho gia đình. Ngoài ra, trong quả lựu có rất nhiều hạt, số lượng hạt không đếm xuể nên mang lại may mắn về đường con cháu cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.