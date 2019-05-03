Công ty Phát Đạt bán cát phục vụ dự án Khu dân cư Bàu Cả ra thị trường?

Được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác tại bãi cát tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi trong 2 năm để phục vụ triển khai dự án Khu dân cư Bàu Cả, thế nhưng Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt lại có dấu hiệu cung cấp cát ra ngoài.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm tra thông tin phản ánh Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) sử dụng cát không đúng theo giấy phép được cấp tại dự án Khu dân cư Bàu Cả (phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi) Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra thực địa hoạt động khai thác cát tại mỏ cát tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi. Đây là bãi cát được cấp phép cho Công ty Phát Đạt khai thác phục vụ triển khai dự án Khu dân cư Bàu Cả.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Phát Đạt đang tạm dửng hoạt động khai thác, các mốc khép góc khu vực khai thác có đầy đủ ngoài hiện trường. Cụ thể, cột mốc M2 nằm trên cạn; các cột mốc như M3, M4, M5 nằm dưới nước được định vị bằng các phao nổi. Riêng vị trí cột mốc M1 nằm dưới nước được Công ty Phát Đạt gửi mốc tạm lên bờ. Mốc tạm này nằm ngoài vị trí cấp phép về phía Đông khoảng 30 mét. Dự án Khu dân cư Bàu Cả do Công ty Phát Đạt làm chủ đầu tư. Hiện tại toàn bộ diện tích khu vực mỏ đã ngập nước, chỉ còn lại một phần tuyến đường kỹ thuật trong khu vực mỏ đơn vị chưa sử dụng tuyến đường này. Công ty Phát Đạt đã làm đường kỹ thuật phục vụ khai thác nằm ngoài diện tích mỏ dọc theo cột mốc M1, M2. Một phần diện tích ngoài khu vực mỏ dọc theo cột mốc M1, M5 có dấu hiệu của hoạt động khai thác cát trái phép.

Kiểm tra hiện trạng khu vực dự án Khu dân cư Bàu Cả, đoàn công tác Sở TN&MT tỉnh nhận thấy Công ty Phát Đạt có đổ cát pha đất tại một số điểm trong khuôn viên dự án nhưng không có cơ sở để xác định khối lượng cát này do đơn vị vận chuyển từ mỏ về đổ tại thời điểm nào. Đại diện Công ty Phát Đạt cho biết trong thời gian qua, công ty có khai thác khoảng 300m3 cát pha đất tại mỏ để cải tạo mặt bằng khu vực dự án Khu dân cư Bàu Cả. Còn với cột mốc M1, do khu vực này đã bị ngập nước nên công ty cắm mốc gửi tạm ở vị trí trên bờ. Theo tình hình theo dõi của Công an TP.Quảng Ngãi, thời gian qua Công ty Phát Đạt khai thác cát tại mỏ cát tổ 6, phường Lê Hồng Phong hầu như không phục vụ cho dự án Khu dân cư Bàu Cả theo giấy phép được UBND tỉnh cấp mà chủ yếu cung cấp cát ngoài khu vực dự án. Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Phát Đạt không được khai thác khoáng sản ngoài khu vực cấp phép và phải sử dụng khoáng sản khai thác tại mỏ cát tổ 6, phường Lê Hồng Phong đúng mục đích theo giấy phép được cấp. Khẩn trương phục hồi lại cột mốc M1 tại bãi mỏ cát tổ 6 đúng vị trí cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Phát Đạt chưa gửi báo cáo về hoạt động khai thác và sử dụng cát cho đoàn kiểm tra. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, tiếp tục chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng cát của Công ty Phát Đạt theo nội dung tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

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