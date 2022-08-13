2 KHÔNG 3 NÊN trong cách thiết kế phòng khách để tài lộc, sinh khí may mắn luôn ghé thăm nhà

Phòng khách bừa bộn, lộn xộn sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu và cũng làm tư duy của gia chủ trở nên chậm hơn. Nếu Thần Tài vào nhà mà nhìn thấy phòng khách bừa bộn cũng sẽ chán nản mà bỏ đi. Vậy nên, tốt hơn hết là bạn luôn giữ cho phòng khách sạch sẽ và ngăn nắp.

Nó khiến người ngồi dưới trở nên lạnh nhạt và thờ ơ. Tốt nhất bạn nên để điều hòa xa khu vực đặt ghế sô pha.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bài trí này làm cho khí lạnh từ điều hỏa phả trực tiếp vào người ngồi trên sô pha. Nó khiến người ngồi dưới trở nên lạnh nhạt và thờ ơ. Tốt nhất bạn nên để điều hòa xa khu vực đặt ghế sô pha.

Nên làm sàn nhà phải chắc chắn

Sàn nhà hay nền nhà được coi là nền móng cho mọi sự của gia đình vì vậy nền phòng khách nói riêng cũng phải có sự chắc chắn và kiên cố. Nếu nền phòng khách bị nứt vỡ, hỏng hóc thì phải được sửa chữa thật kịp thời. Trong thời tiết mùa đông, nếu nền đá quá lạnh lẽo thì bạn có thể “khoác” lên đó một tấm thảm thật ấm áp.

Nên đặt bàn ghế tiếp khách đúng vị trí

Trong phòng khách không thể thiếu bàn ghế tiếp khách, nếu như không đặt đúng vị trí, đúng hướng sẽ khiến cho khí vận và tài vận của gia chủ bị suy giảm. Vị trí đặt bàn ghế tiếp khách tốt nhất là nằm ở giữa phòng, gần với hướng tài vận là ban thờ hoặc nơi cúng Thần tài. Cách bài trí phòng khách như vậy không chỉ giúp tài vận được tăng lên mà sức khỏe cũng được tăng cường.

Nên đặt tủ giày dép có độ cao hợp lý

Trong phong thủy, chiều cao lý tưởng dành cho tủ (kệ) giày dép chính là không vượt quá hông của người lớn. Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, chiều cao lý tưởng dành cho tủ (kệ) giày dép chính là không vượt quá hông của người lớn.

Nơi đây tập trung nhiều bụi bặm, uế khí, ảnh hưởng không tốt đến vận khí gia chủ. Nếu được bố trí ở độ cao hợp lý, sẽ tạo ra nguồn phong thủy tốt, ngược lại nếu để quá cao khiến uế khí quá nhiều, không tốt cho gia chủ.