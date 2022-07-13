Vì sao dự án Meyhomes Crystal City lại thu hút các nhà đầu tư?

Thị trường 13/07/2022 13:01

Đại đô thị Meyhomes Capital toạ lạc tại trung tâm thị trấn An Thới, “tâm điểm” kết nối các dự án lớn, khu nghỉ dưỡng tại Bãi Trường và Nam Phú Quốc.

Thuộc quỹ đất 6% hiếm hoi tại Phú Quốc được sở hữu lâu dài, Meyhomes Capital Phú Quốc tiếp tục mở bán đợt 2 với tên gọi dự án Crystal City – thành phố Pha lê Đảo Ngọc – trung tâm hành chính An Thới tương lai.

Đại đô thị Meyhomes Capital toạ lạc tại trung tâm thị trấn An Thới, “tâm điểm” kết nối các dự án lớn, khu nghỉ dưỡng tại Bãi Trường và Nam Phú Quốc. Dự án tiếp giáp với tuyến đường 975 huyết mạch nối liền với sân bay Phú Quốc và trục đường ven biển Bãi Trường với chiều dài 10,68km, di chuyển thuận tiện cho bất kì ai, kể cả là cư dân hay khách du lịch ở nơi này.

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Sở hữu liên kết vùng thuận lợi

Không chỉ có vị trí đắc địa, Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc còn sở hữu pháp lý đầy đủ và đặc biệt, dự án thuộc quỹ đất 6% hiếm hoi được sở hữu lâu dài tại Phú Quốc. Điều này hứa hẹn cho những giá trị lâu dài, bền vững và là một tài sản kế thừa cho thế hệ tương lai trước sự phát triển vượt bậc của thị trường du lịch Phú Quốc.

Xét về tiện ích, Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ là Thành phố tinh khiết đầu tiên của Đảo Ngọc khi dự án là cái bắt tay của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành – kinh nghiệm 27 năm tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp Giải pháp tổng thể về nguồn nước – và Tập đoàn nước sạch thông minh ChungHo Hàn Quốc, cư dân có thể uống nước sạch tinh khiết tại vòi cùng các giải pháp về năng lượng xanh, mang lại một phong cách sống và nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Vì sao dự án Meyhomes Crystal City lại thu hút các nhà đầu tư? - Ảnh 2

Hệ thống tiện ích của Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Dự án thể hiện tầm nhìn của chủ đầu tư với hàng loạt tiện ích nội khu phục vụ cho giải trí, tinh thần và đời sống như Khu nhà hát, Khu thương mại, Trung tâm giải trí cho người lớn và trẻ em, Khu phức hợp thể thao gồm bơi lội, gym, bar, golf, Công viên Cây xanh, Tổ hợp Khách sạn cao cấp, Trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, căn hộ và Trường học, cùng nhiều tiện ích khác.

Crystal City với còn nổi bật với tên gọi Thành phố đảo cửa ngõ pha lê với 3 phân khu chính Crystal Marine – cửa ngõ đại dương, Crystal Violet – cửa ngõ tri thức và Crystal Tiger – cửa ngõ hành chính với Khu trung tâm hành chính An Thới, các Trường liên cấp Quốc tế, hàng loạt Club House chủ đề, Hồ cảnh quan, Khu phố Hàn Quốc… nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều loại hình sản phẩm tại Crystal City với nhà phố, shophouse và biệt thự.

Chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua trong tháng 7/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng giao dịch thành công sẽ được hưởng chương trình ưu đãi sau:

+ Từ ngày 01/07 - 10/07/2022: Chiết khấu 2% giá bán.

+ Từ ngày 11/07 - 20/07/2022: Chiết khấu 1.5% giá bán.

+ Từ ngày 21/07 - 31/07/2022: Chiết khấu 1% giá bán.

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

- Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

https://meyhomes.phunuvagiadinh.vn/

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