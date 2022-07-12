Biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc: thiên đường về tiện ích cực kỳ đa dạng và đẳng cấp

Thị trường 12/07/2022 13:09

Meyhomes Capital Phú Quốc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm, khám phá hoàn mỹ nhất cho một tiêu chuẩn sống trong mơ với những dịch vụ thiết yếu được hoàn thiện.

Vị trí cực ấn tượng

Các căn biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc có vị trí đẹp và cực hiếm khi nằm trong tỷ lệ 6% quỹ đất sở hữu lâu dài tại khu vực phường An Thới, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây chính là một trong những yếu tố đặc biệt mang đến cho dự án lợi thế cạnh tranh so với nhiều nguồn cung khác.

Vị trí của các căn biệt thự này nằm gần kề với loạt trục giao thông lớn của Phú Quốc, xung quanh có sự quy tụ của không ít những công trình, dịch vụ tiện ích đẳng cấp. Do đó, mà cư dân có thể sử dụng tốt cho mục đích nghỉ ngơi cũng như tận hưởng cuộc sống của mình một cách chất lượng nhất.

Từ đây, bạn có thể linh hoạt và nhanh chóng trong việc kết nối đến các địa điểm trọng yếu của thành phố ở xung quanh chỉ trong quãng đường ngắn ngủi. Loạt các tuyến đường lớn nằm liền với dự án bao gồm như ĐT 975, trục đường ĐT 46 hay trục đại lộ trung tâm An Thới, trục đường ven biển Bãi Trường…

Biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc: thiên đường về tiện ích cực kỳ đa dạng và đẳng cấp - Ảnh 1

Trải nghiệm sống hấp dẫn

Với mong muốn có thể đem đến một không gian sống hoàn hảo đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu từ nghỉ ngơi, học hành, chữa bệnh cho đến mua sắm…biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc với số lượng có hạn kết nối cộng đồng cư dân tại đây đến với thiên đường về tiện ích cực kỳ đa dạng và đẳng cấp.

Theo đó, nơi đây có khu trung tâm thương mại đầu tiên với quy mô lớn nhất thành phố, hệ thống khách sạn kết hợp cùng trung tâm hội nghị, hệ thống trường học quốc tế cho đến sân tập golf có quy mô 5ha, khu trung tâm thể thao tiêu chuẩn quốc tế với những sự kiện quan trọng diễn ra, khu clubhouse nhộn nhịp…

Chính vì vậy, khu đô thị tự tin sẽ có thể mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm, khám phá hoàn mỹ nhất cho một tiêu chuẩn sống trong mơ với những dịch vụ thiết yếu được hoàn thiện. Mở ra cánh cửa kết nối đến với một chân trời mới.

Chất sống xanh ấn tượng

Bên cạnh những ưu điểm về vị trí cũng như tiện nghi lý tưởng thì các căn biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc còn có một điểm cộng rất lớn được hình thành bởi chủ đầu tư Tân Á Đại Thành đó chính là năng lượng sống xanh cùng với nguồn nước sạch được sử dụng.

Mỗi căn nhà tại đây nhờ vậy mà đều được trang bị cho mình nguồn năng lượng mặt trời đính kèm với hệ thống lọc nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn của quốc tế. Điều này hứa hẹn sẽ đóng góp cũng như mang đến những tác động không nhỏ cho chất lượng sống trong mơ của cư dân.

Bằng kinh nghiệm cũng như nội lực mạnh mẽ có được từ chỗ dựa vững chắc là tập đoàn Tân Á Đại Thành, dự án hứa hẹn không chỉ là điểm đầu tư khai thác kinh doanh hấp dẫn mà còn mở ra cho cư dân một cuộc sống trong mơ với những tiêu chuẩn tốt nhất được hoàn thiện để có thể chinh phục được quý khách.

Những thông tin vừa qua là toàn bộ những cập nhật quan trọng về dòng sản phẩm biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc. Hy vọng rằng, quý khách hàng sẽ có thể tìm thấy cho mình ở đó những giá trị tham khảo hữu ích để cân nhắc đi đến những lựa chọn hợp lý trong tương lai.

Chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua trong tháng 7/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng giao dịch thành công sẽ được hưởng chương trình ưu đãi sau:

+ Từ ngày 01/07 - 10/07/2022: Chiết khấu 2% giá bán.

+ Từ ngày 11/07 - 20/07/2022: Chiết khấu 1.5% giá bán.

+ Từ ngày 21/07 - 31/07/2022: Chiết khấu 1% giá bán.

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

- Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

https://meyhomes.phunuvagiadinh.vn/

Giải mã sức hút của Meyhomes Capital Phú Quốc? Vì sao dự án này lại hấp dẫn các nhà đầu tư đến vậy?

Giải mã sức hút của Meyhomes Capital Phú Quốc? Vì sao dự án này lại hấp dẫn các nhà đầu tư đến vậy?

Hiếm có vị trí nào tại đảo Ngọc có được vị trí đắc địa như Meyhomes Capital Phú Quốc.

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