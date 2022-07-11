Giải mã sức hút của Meyhomes Capital Phú Quốc? Vì sao dự án này lại hấp dẫn các nhà đầu tư đến vậy?

Thị trường 11/07/2022 13:01

Hiếm có vị trí nào tại đảo Ngọc có được vị trí đắc địa như Meyhomes Capital Phú Quốc.

1. Vị trí vàng đắc địa

Giải mã sức hút của Meyhomes Capital Phú Quốc? Vì sao dự án này lại hấp dẫn các nhà đầu tư đến vậy? - Ảnh 1

Hiếm có vị trí nào tại đảo Ngọc có được vị trí đắc địa như Meyhomes Capital Phú Quốc. Dự án được xây dựng ngay tại trung tâm phường An Thới, Bãi Trường, phía Nam đảo Phú Quốc. Lợi thế của vị trí này là:

+ Nằm ngay Bãi Trường – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, mang lại view cực kỳ hấp dẫn cùng khả năng tiếp cận hoàn hảo cho cư dân tới bãi biển này.

+ Nằm tiếp giáp trục đường 975 và nhiều tuyến huyết mạch khác, thuận tiện cho việc kết nối nhanh chóng với các tiện ích nội – ngoại khu:

– Cách bãi Trường 0.3km và mất 1 phút di chuyển từ dự án.

– Cách cáp treo Hòn Thơm 2.5km và mất 5 phút di chuyển từ dự án.

– Cách bãi Khem 5 km và mất 7 phút di chuyển từ dự án.

– Cách bãi Sao 6km và mất 8 phút di chuyển từ dự án.

– Cách sân bay Phú Quốc 15km và mất 23 phút di chuyển.

Đặc biệt, theo số liệu thống kê của Sở Du Lịch Kiên Giang thì mỗi năm cung đường 975 đón tới 4 triệu lượt khách tham quan. Lượng khách dồi dào này không chỉ mang lại cuộc sống nhộn nhịp, vui tươi cho cư dân, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh, buôn bán cực kỳ thuận lợi.

2. Sở hữu lâu dài

Hiện tại, đa số các dự án BĐS tại Đảo Ngọc đều chỉ có thời hạn sở hữu từ 50 – 70 năm. Trong khi đó, Meyhomes Capital Phú Quốc nổi bật và cực kỳ hấp dẫn với thời hạn sở hữu vĩnh viễn cho chủ đầu tư, sổ đỏ đã được cấp tới tận từng phân khu của dự án. Các nhà đầu tư sau khi ký hợp đồng và thanh toán đúng tiến độ sẽ được hoàn tất thủ tục bàn giao sổ đỏ, mang lại sự an tâm về mặt pháp lý. Đặc biệt, với thời hạn sở hữu lâu dài, nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng, sang tên hay sử dụng để ở, kinh doanh bất cứ loại hình nào, miễn không vi phạm pháp luật. Một sản phẩm BĐS ưu việt, mang giá trị truyền đời.

3. Sản phẩm quý hiếm, đón đầu xu hướng

Giải mã sức hút của Meyhomes Capital Phú Quốc? Vì sao dự án này lại hấp dẫn các nhà đầu tư đến vậy? - Ảnh 2

Gọi Meyhomes Capital Phú Quốc là sản phẩm BĐS khác biệt, đón đầu xu hướng tại đảo Ngọc bởi hiện tại, đa phần các dự án trên đảo đều thuộc phân khúc hạng sang, phục vụ giới thượng lưu. Trong khi đó phân khúc khu lưu trú bình dân đang thiếu trầm trọng. Từ nhiều năm trước, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã sớm nhìn thấy xu hướng dịch chuyển của nguồn khách du lịch trẻ tuổi, có thu nhập trung bình về đảo sẽ ngày càng tăng, chính vì vậy Meyhomes Capital Phú Quốc được thiết kế với dòng sản phẩm mini hotel, khu đô thị biển… vừa đáp ứng được nhu cầu lưu trú của du khách, vừa mang lại không gian sống, nghỉ ngơi đẳng cấp.

4. Tiềm năng thanh khoản cao

Không chỉ sở hữu vị trí vàng đắc địa, là dòng sản phẩm khác biệt, đón đầu xu hướng…. Meyhomes Capital Phú Quốc còn khẳng định tiềm năng thanh khoản của mình một cách chắc chắn khi được xây dựng trên quỹ đất hiếm chỉ 6% trên đảo được quyền sở hữu vĩnh viễn. Trong tương lai, khi quỹ đất trên đảo ngày càng khan hiếm và không thể mở rộng thêm do tính chất đảo, tiềm năng thanh khoản của dự án sẽ càng cao hơn.

5. Chủ đầu tư uy tín

Không ít dự án BĐS bị chậm tiến độ do không thể huy động nguồn vốn để hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, hoặc hoàn thiện đưa vào hoạt động thì gặp rắc rối phát sinh do chất lượng kém… nhưng với Meyhomes Capital Phú Quốc, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm bởi chủ đầu tư dự án là Tân Á Đại Thành – một tập đoàn đa ngành nghề với gần 30 năm kinh nghiệm, giàu tiềm lực kinh tế và tầm nhìn xa trông rộng… sẽ đảm bảo hơn cho tiến độ bàn giao và chất lượng công trình.

Chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua trong tháng 7/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng giao dịch thành công sẽ được hưởng chương trình ưu đãi sau:

+ Từ ngày 01/07 - 10/07/2022: Chiết khấu 2% giá bán.

+ Từ ngày 11/07 - 20/07/2022: Chiết khấu 1.5% giá bán.

+ Từ ngày 21/07 - 31/07/2022: Chiết khấu 1% giá bán.

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

- Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

https://meyhomes.phunuvagiadinh.vn/

Giải mã lý do Meyhomes Capital Phú Quốc trở thành “ cuộc chạy đua” của các nhà đầu tư

Giải mã lý do Meyhomes Capital Phú Quốc trở thành “ cuộc chạy đua” của các nhà đầu tư

Sức hấp dẫn và tiềm năng của dòng sản phẩm biệt thự nói viêm và tổ hợp khu nghỉ dưỡng Meyhomes Capital Phú Quốc nói chung đã mang lại tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản Phú Quốc

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