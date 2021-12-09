Theo Lao động, ngò tây là một trong những thực phẩm có lợi cho qua trình thải độc tố và giảm cholesterol xấu trong máu, ngò tây rất giàu các chất vitamin A, C, K và folate giúp thanh lọc máu hiệu quả. Các chuyên gia khuyên nên bổ sung mỗi ngày.

Đứng đầu trong danh sách các thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, tỏi còn chứa rất nhiều khoáng chất cần thiết khác giúp giảm lượng cholesterol xấu và giúp thanh lọc máu.

Ngoài ra, nếu ăn tỏi thường xuyên còn có tác dụng làm giảm huyết áp, giúp tim và thận hoạt động tốt, từ đó giúp lọc máu tốt hơn.

Ăn tỏi ngoài giúp giảm huyết áp hiệu quả còn rất hữu ích trong các chứng bệnh khác (Hình internet)

Nghệ

Với đặc tính nổi bật là kháng khuẩn, chống viêm và chống trầm cảm, nghệ giúp hỗ trợ giải độc máu hiệu quả. Bạn có thể dùng nghệ như gia vị, làm sữa nghệ hoặc uống bột nghệ để hỗ trợ quá trình thanh lọc máu.

Húng quế

Húng quế không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn có đặc tính kháng khuẩn và là chất chống trầm cảm tự nhiên. Do đó, thêm rau húng quế vào bữa ăn hằng ngày là cách đơn giản nhất giúp bạn giải độc, thanh lọc máu an toàn.

Trong húng quế có chứa chất kháng khuẩn và chống trầm cảm

Ớt cayenne

Trong trái ớt cayenne rất giàu vitamin A, B, C, E, K và các khoáng chất như kali, magie. Các chất dinh dưỡng dồi dào này giúp lọc máu hiệu quả, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và giảm mệt mỏi.

Cà rốt

Cà rốt từ xưa đến nay luôn được mọi người ca tụng bởi tác dụng làm sạch máu, chống lão hóa và giúp đôi mắt khỏe mạnh. Lý do là vì trong cà rốt có hàm lượng các chất chống oxy hóa dồi dào như vitamin A, vitamin C, vitamin E , có tác dụng loại bỏ các gốc tự do gây bệnh tim, ung thư.

Củ dền

Củ dền chứa nhiều vitamin A, B, C, K và axit folic. Thêm vào đó, trong củ dền còn chứa một lượng lớn chất xơ có tác dụng hiệu quả để làm sạch máu, giúp thải bỏ độc tố ra ngoài.

Ăn nhiều củ dền để bổ sung các loại vitamin cần thiết

Khổ qua

Khổ qua (mướp đắng) được ví như "nhà máy" lọc máu giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định và làm giảm cholesterol xấu. Nhờ đó, khổ qua được xếp vào "đội ngũ" thực phẩm hàng đầu giúp giải độc máu hiệu quả.