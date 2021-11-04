Học hỏi ngay bí kíp dùng chanh giảm 3kg chỉ trong 10 ngày của bác sĩ Nhật Bản

Mới đây, một bác sĩ người Nhật Bản đã phát hiện ngoài tác dụng cải thiện dinh dưỡng do có nhiều vitamin C và axit hữu cơ, chanh còn là loại trái cây có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Kênh truyền thông Nhật Bản Nikkan Hyundai đưa tin, bác sĩ nha khoa Nhật Bản Hiji Miyamoto đã chỉ ra rằng vị đắng có trong trái chanh có thể ngăn chặn sự thèm ăn một cách hiệu quả.

Lý do bởi vì nhiều người béo phì thường có cảm giác vị giác chậm hơn, họ thường không hài lòng với việc ăn uống của mình, như ăn không cảm thấy ngon miệng và muốn phải ăn nhiều thì mới cảm giác được là mình đang ăn. Tuy nhiên khi ăn quá nhiều, cơ thể sẽ ngày càng mất dáng và béo phì. Vì vậy, nếu cảm giác vị giác được kích thích bằng vị chua của nước chanh sẽ có thể khôi phục lại bình thường và ngăn ngừa cảm giác thèm ăn.

Thí nghiệm của riêng bác sĩ Miyamoto cho thấy: Chỉ cần súc miệng bằng nước chanh trước bữa ăn là đã có thể ngăn chặn sự thèm ăn và khiến chính bản thân ông giảm được 3kg trong 10 ngày. Sau khi vị giác được kích thích, dù chế độ ăn ít hơn thì ông vẫn có thể ăn một cách thỏa mãn.

Ông cũng cho biết, chanh có tác dụng ngăn chặn lượng đường trong máu, vì vậy sau khi súc miệng xong, ông đã uống khoảng 30ml (2 muỗng canh)

Ngoài ra, bác sĩ Miyamoto cũng chia sẻ thêm: Nước chanh cũng có thể thúc đẩy khả năng miễn dịch và phục hồi cơ thể sau khi mệt mỏi. Theo phân tích của bác sĩ Miyamoto, chỉ cần bạn tiêu thụ 1000 đến 2700mg "axit citric" có trong chanh, tương đương với 30ml nước chanh mỗi ngày sẽ giúp cơ thể phục hồi mệt mỏi nhanh chóng

Và dưới đây là cách thực hành “giảm cân bằng nước chanh” do bác sĩ chia sẻ như sau:

1. Chuẩn bị nguyên liệu:

- Nước (nước sôi để nguội hoặc nước khoáng đều được).

- Nước chanh (100% nước chanh nguyên chất).

- Thìa/muỗng (cỡ 5ml).

2. Cách thực hiện

- Nước và nước cốt chanh pha theo tỉ lệ 100:5.

- Cho khoảng 1/3 lượng nước chanh vào miệng và để nước chanh tiếp xúc với lưỡi và toàn bộ miệng.

- Sau đó bạn phồng má để nước chanh chạm vào khóe miệng.

- Tiếp theo, bạn ngửa đầu ra sau và cảm nhận nước chanh "tràn vào" gần cuống lưỡi trước khi nhổ ra. Súc miệng nhiều lần cho đến khi hết nước chanh.

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