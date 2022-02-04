Bác sĩ cảnh báo: Ăn nhiều hạt khô vào dịp tết, coi chừng tăng cân “không phanh”

Vào mỗi dịp Tết, nhu cầu mua các loại hạt để mời khách đến chơi nhà là một thói quen không thể thiếu. Các loại hạt phổ biến nhất là: hạt hướng dương, hạt bí, hạt đậu tương…Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ: Các loại hạt ăn vừa đủ sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ gây tăng cân “không phanh”.

Theo Sức khỏe và Đời sống, mặc dù được công nhận là tốt cho sức khỏe bởi giá trị dinh dưỡng của các loại hạt mang lại, tuy nhiên theo TS.Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc ăn nhiều các loại hạt hơn so với mức trung bình lại gây tăng cân và không tốt cho sức khoẻ, nhất là cần cẩn trọng trong việc dung nạp các loại hạt đang được quảng cáo rầm rộ là “siêu thực phẩm” có khả năng ngăn ngừa bệnh như: sachi, mắc ca, hạt dẻ cười, hạnh nhân….

TS.Hưng cho rắng, các loại hạt chỉ cung cấp một phần dinh dưỡng, trong đó có chất béo, ví dụ hạt hướng dương, hạt điều, hạt sa chi và nó sẽ tăng cân nếu ăn quá nhiều vì có thể làm mất sự cân đối của các chất dinh dưỡng.

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Chuyên gia đưa ra lời khuyên là nên ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, một ngày một người nên ăn 15-20 nhóm thực phẩm. Cần lựa chọn các thực phẩm tươi sống một cách đa dạng, phong phú và ăn một cách vừa đủ, khoa học thì tất cả các thực phẩm chúng ta ăn đều là siêu thực phẩm.

“Có trường hợp sau kỳ nghỉ Tết than thở rằng, cả Tết không ăn gì mà vẫn tăng cân. Khi bác sĩ hỏi ra thì lúc nào cũng vui mồm khi thì cắn hạt hướng dương, khi thì hạt điều, lúc lại hạt mắc ca… nếu tính trên lượng kalo thì quá thừa thãi. Ví dụ 100 gram nhân mắc ca tương đương với 450-500 kalo và tương đương với 3 bát cơm đầy. Nếu mỗi ngày ăn cả hũ mắc ca thì lượng kalo nạp vào cơ thể rất khủng khiếp, tượng tự hạt hướng dương hay hạt điều cũng vậy…”, TS. Hưng chia sẻ thêm.

Vì vậy, theo TS.Hưng, khi ăn hạt siêu thực phẩm hay ăn bất cứ thứ gì cũng cần tính được lượng kalo phù hợp. Nếu ăn nhiều hạt thì hạn chế chất béo khác, ăn bánh kẹo thì hạn chế cơm… thì mới đảm bảo được lượng kalo dung nạp vào cơ thể không quá nhiều.

Để có chế độ ăn uống lành mạnh, TS.Hưng cũng đưa ra lời khuyên nên đưa vào bữa ăn các chất dinh dưỡng thiết yếu từ nhiều nhóm thực phẩm khác nhau đồng thời chú ý đến giới hạn lượng calo trong món ăn để giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Mách bạn 3 bí quyết giúp ăn bánh chưng ngày Tết mà không lo tăng cân Là món ăn ngon trong dịp Tết cổ truyền, tuy nhiên bánh chưng lại giàu chất béo và rất dễ gây tăng cân. Tuy nhiên, bạn chỉ cần “nằm lòng” 3 bí quyết dưới đây sẽ giúp xóa tan nỗi lo này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-canh-bao-an-nhieu-hat-kho-vao-dip-tet-coi-chung-tang-can-khong-phanh-448363.html