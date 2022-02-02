4 nguyên tắc quan trọng giúp bạn không bị mụn “ghé thăm” dịp Tết

Theo Thanh niên, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất nếu bạn không muốn mụn có cơ hội sinh sôi và hoạt động là dù bận đến mấy cũng phải dành thời gian vệ sinh da dẻ thường xuyên, đảm bảo da luôn thông thoáng, sạch sẽ.

Mỗi ngày, bạn cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt 2 - 3 lần vào buổi tối trước lúc đi ngủ, buổi sáng thức dậy và buổi trưa. Bên cạnh đó, nên tẩy tế bào chết 1 lần/tuần và tẩy trang kỹ lưỡng khi trang điểm hoặc dùng kem chống nắng. Ngoài ra, thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh bạn cũng có thể xông hơi cho da mặt, giúp da đào thải hết chất cặn bã, bụi bặm bám sâu bên trong, cho da khỏe mạnh hơn và se khít lỗ chân lông.

Căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng trong những ngày Tết là điều khó tránh khỏi, nhất là khi bạn là người phải quán xuyến hết chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa… trong gia đình. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khiến làn da nổi mụn, bạn đừng để tình trạng này kéo dài, nên lên kế hoạch cụ thể cho từng công việc rồi làm dần dần.

Ngoài ra, đừng quên phân chia hoặc sắp xếp công việc hợp lý cho các thành viên trong gia đình để có thời gian thư giãn, chăm sóc bản thân và làn da của mình.

Ăn uống hợp lý

Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn tác động tới cả làn da. Hàng ngày nếu bạn ăn uống đầy đủ, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, uống đủ 2 lít nước và hạn chế dùng thực phẩm cay nóng, giàu dầu mỡ, bia, rượu… sẽ giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả từ bên trong. Ngược lại, việc ăn uống kém khoa học và ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ sẽ kích thích mụn sinh sôi, làn da yếu đi và thiếu sức sống.

Ngủ đủ giấc và đi ngủ sớm

Ngủ muộn, thiếu ngủ là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn, thâm quầng mắt, bọng mắt, sạm, nám và các dấu hiệu lão hóa da. Chưa kể, thói quen xấu này cũng khiến cơ thể bạn mệt mỏi, không có đủ sức khỏe để làm các công việc hàng ngày. Vì vậy, duy trì một giấc ngủ sâu, đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng/ngày và luôn đi ngủ trước 11 giờ đêm ngay cả trong dịp Tết là việc cần thiết, đóng vai trò rất quan trọng đối với việc ngăn ngừa mụn, chăm sóc làn da.

Hình: Internet

Ngoài những lưu ý trên, để không lo mụn hoành hành dịp Tết, bạn nên hạn chế đưa tay lên sờ mặt, không được tự ý nặn mụn, nhớ che chắn cẩn thận khi đi nắng và đeo khẩu trang bảo vệ da mỗi lúc ra ngoài đường.