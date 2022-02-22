5 cách “hồi sinh” làn da sau khi nhiễm Covid-19 là gì mà nhiều người truyền tai áp dụng

Theo Sức khỏe và Đời sống, ngoài các vấn đề thường thấy hậu Covid-19 như: tim, đông máu và các vấn đề về hô hấp, nhiều người còn bị herpes (mụn rộp, mụn nước) và đau khớp. Các trường hợp herpes và đau khớp tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Vì thế, các bác sĩ khuyến khích bệnh nhân áp dụng lối sống lành mạnh ngay cả sau khi bị nhiễm Covid-19.

- Giới chuyên gia cho rằng tốt nhất bạn nên bắt đầu ngày mới với trà ngâm thảo mộc, súp với một chút gia vị như hương thảo, sinh tố… Bởi theo các chuyên gia, chế độ ăn uống lành mạnh và chất bổ sung không chỉ cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể mà còn cả làn da.

Về thể thao: Ngoài ra, duy trì các bài tập nhẹ theo hướng dẫn của các chuyên gia là bắt buộc như một phần của chế độ hàng ngày để tăng sức đề kháng, giải phóng năng lượng, giúp bạn có được một thể trạng tốt và một tinh thần thoải mái.

Về giấc ngủ: Nếu bạn đang phải chịu đựng chứng mất ngủ hàng đêm, hãy thử thoa các loại dầu gây ngủ như cây xô thơm để giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ hơn.

Về chăm sóc da mặt:

- Trước khi ngủ, đừng quên thoa kem dưỡng mắt có thể giúp hồi sinh đôi mắt gấu trúc một cách hiệu quả.

- Thường xuyên bổ sung kẽm và vitamin C kết hợp thoa serum có chứa vitamin C, kem dưỡng da ban đêm cũng hỗ trợ tăng cường làm sáng da một cách hiệu quả.

- Việc sử dụng khẩu trang liên tục cũng là nguyên nhân chính khiến bạn bị nổi mụn hoặc mẩn đỏ trên mặt. Điều này có thể được ngăn chặn bằng cách thay đổi khẩu trang đều đặn. Bởi nếu không thay đổi thường xuyên, khẩu trang không chỉ gây kích ứng da khi chà xát mạnh, nó còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, khiến mụn phát triển mạnh ở vùng da bị viêm.

Về chăm sóc da tay:

- Việc sử dụng quá nhiều chất khử trùng có thể dẫn đến khô lòng bàn tay. Nó cũng gây ra bệnh chàm, mẩn đỏ, đóng vảy da. Để tránh điều này, việc dưỡng ẩm cho da là tối quan trọng mà bạn không nên bỏ qua.

- Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng găng tay để tránh sát trùng tay nhiều lần khi tiếp xúc với bên ngoài, bề mặt các vật thể lạ. Sau đó, ;àm sạch tay bằng rửa nhẹ, lau khô và sử dụng chất làm mềm dành cho da.

- Ngoài ra, chất khử trùng có thể gây khô da nghiêm trọng và dẫn đến các rối loạn da khác nhau. Nếu có bất kỳ phát ban nghiêm trọng nào trên lòng bàn tay, bạn cần được điều trị bởi bác sĩ da liễu.