Lo lắng vì tóc rụng cả nắm mỗi khi gội đầu? Áp dụng ngay 5 mẹo này để cải thiện

Rụng tóc là tình trạng phổ biến ở chị em phụ nữ do sự thiếu hụt hoặc rối loạn hormone trong cơ thể. Tuy nhiên cũng có những nguyên nhân gây ra rụng tóc nằm ở thói quen sinh hoạt. Vì thế, hãy thử áp dụng ngay 5 mẹo dễ thực hiện dưới đây để cải thiện vấn đề này.

Thay loại dầu gội đầu khác

Theo Sức khỏe và Đời sống, dầu gội đầu có tác dụng giúp loại bỏ bụi bẩn trên da đầu, khiến tóc sạch, mượt mà và thơm hơn. Tuy nhiên nếu bạn lựa chọn dầu gội đầu không phù hợp với da đầu có thể gây ra tình trạng các nang tóc bị thương tổn và dễ bị rụng hơn khi gội đầu.

Vì thế, việc làm đầu tiên bạn cần làm là lựa chọn loại dầu gội phù hợp và nếu nhận thấy kích ứng trên da đầu thì nên đổi dầu gội ngay lập tức.

Hình minh họa

Pha loãng dầu trước khi gội

Trước tiên, bạn hãy làm ướt tóc và da đầu, sau đó đổ dầu gội vào bàn tay, thoa đều để tạo bọt rồi cho lên tóc, xoa bóp tóc và da đầu nhẹ nhàng rồi dùng nước xả sạch dầu gội. Tuyệt đối không nên đổ trực tiếp dầu gội lên tóc mà chưa tạo bọt, bởi làm như vậy, khi xả tóc với nước ở bước cuối cùng, dầu gội dễ còn sót lại trên da dầu, làm da đầu bị kích ứng, ngứa ngáy, tăng nguy cơ bị gàu và rụng tóc.

Hạn chế tối đa dùng dầu gội khô

Lý do bởi vì dầu gội khô không thực sự làm sạch dầu và bụi bẩn mà chỉ trung hòa dầu nhờn trên tóc. Điều này có thể bao phủ các nang lông của bạn và gây tích tụ bã nhờn, cuối cùng dẫn đến kích ứng viêm và thậm chí là rụng tóc.

Chỉ nên gội đầu từ 2-3 lần/tuần

Gội đầu là cách làm sạch da dầu, xong bạn cũng chỉ nên gội từ hai đến ba lần một tuần, kể cả da dầu hay tóc nhanh bết dính. Bởi việc gội quá nhiều cũng khiến tóc nhanh rụng, khiến tóc bị khô, mảnh, dễ giòn gãy, gây gàu.

Điều quan trọng bạn cần lưu ý là trước khi gội, bạn nhớ phải gỡ rối tóc trước khi tắm gội bằng lược răng thưa hoặc một chiếc bàn chải gỡ rối tóc làm giảm lượng tóc rụng khi tắm.

Không để tóc ướt khi đi ngủ

Khi gội đầu xong bạn không nên ra đường khi tóc còn ướt bởi sẽ dễ bám bụi. Bạn cũng tuyệt đối không ngủ khi tóc ướt, nếu không, sẽ khiến tóc rụng nhiều, sinh gàu, tạo điều kiện cho vi nấm phát triển...

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