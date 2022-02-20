Nếu thường xuyên ăn thịt đông lạnh nguy cơ ẩn chứa 3 mối nguy hại lớn cho sức khỏe

Là loại thực phẩm quen thuộc và phổ biến trong mọi bữa ăn gia đình, gần như hàng ngày nhà nào cũng sử dụng thịt đỏ để chế biến các món ăn. Tuy nhiên, thịt phải ăn lúc còn tươi mới có nhiều dưỡng chất, còn khi được tích trữ quá lâu trong tủ lạnh sẽ dễ bị biến đổi chất và gây hại không nhỏ cho sức khỏe.

Theo Sức khỏe và đời sống, thông thường, thịt heo khi trữ đông chỉ nên ăn trong 15 ngày đổ về, sau 5 ngày đã có biến đổi lớn về chất dinh dưỡng. Vì vậy, chúng ta không nên quá ỷ y vào tủ lạnh. Bởi dù chưa hết hạn sử dụng nhưng khi thịt trữ trong tủ lạnh quá lâu cũng dễ sản sinh ra chất gây hại cho cơ thể, thậm chí còn làm tế bào ung thư xâm nhập vào nhanh hơn.

Hình minh họa: Internet

Nhiều chuyên gia cho rằng, thói quen tích trữ thịt lâu ngày sẽ dẫn đến 3 mối nguy hại lớn với sức khỏe:

Đẩy nhanh quá trình lão hóa

Tủ lạnh là một thiết bị gia dụng thiết yếu của mỗi gia đình, sử dụng rất tiện lợi, có tác dụng khử trùng ở nhiệt độ thấp. Dù vậy, nếu để thịt trong tủ lạnh lâu thì chất đạm và chất béo của thịt sẽ bị oxy hóa dần, từ đó dễ bị biến chất, màu sắc cũng thay đổi, thậm chí còn dễ chuyển sang màu nâu và làm gia tăng tốc độ lão hóa cơ thể, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Gây hại dạ dày

Nếu không chú ý mà ăn phải thịt hỏng do trữ lâu trong tủ lạnh, bạn có thể đối mặt với chứng khó tiêu, buồn nôn, nôn và đau dạ dày. Ăn thịt hỏng có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa như viêm dạ dày, viêm ruột.

Tăng nguy cơ ung thư

Thịt bảo quản trong tủ lạnh quá lâu dễ sinh ra một số lượng lớn vi khuẩn, virus, làm giảm sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày, bạn hãy cố gắng ăn nhiều thịt tươi và không nên mua quá nhiều thịt một lúc. Nếu phải trữ đông thì cũng không nên ăn thịt đã để quá lâu trong tủ lạnh, để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và gia đình mình.

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