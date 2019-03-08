Xúc động với hình ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm cắt móng chân cho mẹ nhân ngày 8/3

Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau bức ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm tỉ mỉ cắt móng chân cho mẹ và dành tặng nữ ca sĩ nhiều lời khen về sự hiếu thảo. Lúc này, người đẹp đã trút bỏ hoàn toàn hình tượng ngôi sao để quay về làm một cô con gái nhỏ bé và không ngại xắn áo chăm sóc cho mẹ già.

Có thể thấy, trang phục của hai mẹ con Mỹ Tâm đều rất giản dị. Giọng ca Đừng hỏi em còn đi dép lào và để mặt mộc hoàn toàn. Sự giản dị và đáng yêu của Mỹ Tâm nhận được hàng trăm ngàn bình luận yêu mến trên cộng đồng mạng.