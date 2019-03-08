Xúc động với hình ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm cắt móng chân cho mẹ nhân ngày 8/3

Hậu trường 08/03/2019 14:59

Trong ngày Quốc tế Phụ nữ, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ bức ảnh Mỹ Tâm cắt móng chân cho mẹ gây xúc động.

Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau bức ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm tỉ mỉ cắt móng chân cho mẹ và dành tặng nữ ca sĩ nhiều lời khen về sự hiếu thảo. Lúc này, người đẹp đã trút bỏ hoàn toàn hình tượng ngôi sao để quay về làm một cô con gái nhỏ bé và không ngại xắn áo chăm sóc cho mẹ già.

Có thể thấy, trang phục của hai mẹ con Mỹ Tâm đều rất giản dị. Giọng ca Đừng hỏi em còn đi dép lào và để mặt mộc hoàn toàn. Sự giản dị và đáng yêu của Mỹ Tâm nhận được hàng trăm ngàn bình luận yêu mến trên cộng đồng mạng. 

Xúc động với hình ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm cắt móng chân cho mẹ nhân ngày 8/3 - Ảnh 1
Mỹ Tâm không ngại ngồi xổm để cắt móng chân cho mẹ - Ảnh: Internet
Xúc động với hình ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm cắt móng chân cho mẹ nhân ngày 8/3 - Ảnh 2
Mỹ Tâm vốn rất có hiếu với bố mẹ, dù bận rộn đến đâu vẫn cố gắng dành thời gian bên gia đình - Ảnh: Internet
Xúc động với hình ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm cắt móng chân cho mẹ nhân ngày 8/3 - Ảnh 3
Hình ảnh Mỹ Tâm đi dép lào chụp ảnh cùng mẹ trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: Internet
Xúc động với hình ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm cắt móng chân cho mẹ nhân ngày 8/3 - Ảnh 4
Xúc động với hình ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm cắt móng chân cho mẹ nhân ngày 8/3 - Ảnh 5
Mỹ Tâm cũng được yêu mến bởi sự thân thiện và giản dị, nhiều khi quên mất bản thân mình là một ngôi sao - Ảnh: Internet

Gia nhập làng giải trí đã nhiều năm nhưng Mỹ Tâm chưa bao giờ là cái tên gây nhàm chán với công chúng. Bất kể khi nào xuất hiện, giọng ca Họa mi tóc nâu đề trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hiện tại, Mỹ Tâm vẫn được xem là ngôi sao sở hữu lượng fan hùng hậu nhất làng giải trí. Cô không chỉ được hâm mộ bởi tài năng xuất chúng mà còn vì sự giản dị, thân thiện với khán giả, đồng thời rất có hiếu và biết trân trọng tình cảm gia đình.

Mỹ Tâm về nhà ở Đà Nẵng, fan rủ nhau đến chúc Tết

Mỹ Tâm về nhà ở Đà Nẵng, fan rủ nhau đến chúc Tết

Không chỉ riêng khán giả Đà Nẵng, nhiều fan ruột của nữ ca sĩ từ Sài Gòn, Hà Nội,... cũng có mặt từ sớm để gặp gỡ, chúc Tết nữ ca sĩ ngày đầu năm.

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Từ khóa:   Mỹ Tâm ngày 8/3 ngày quốc tế phụ nữ

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