Xúc động với hình ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm cắt móng chân cho mẹ nhân ngày 8/3

Trong ngày Quốc tế Phụ nữ, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ bức ảnh Mỹ Tâm cắt móng chân cho mẹ gây xúc động.
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Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau bức ảnh Mỹ Tâm ngồi xổm tỉ mỉ cắt móng chân cho mẹ và dành tặng nữ ca sĩ nhiều lời khen về sự hiếu thảo. Lúc này, người đẹp đã trút bỏ hoàn toàn hình tượng ngôi sao để quay về làm một cô con gái nhỏ bé và không ngại xắn áo chăm sóc cho mẹ già.
Có thể thấy, trang phục của hai mẹ con Mỹ Tâm đều rất giản dị. Giọng ca Đừng hỏi em còn đi dép lào và để mặt mộc hoàn toàn. Sự giản dị và đáng yêu của Mỹ Tâm nhận được hàng trăm ngàn bình luận yêu mến trên cộng đồng mạng.
Gia nhập làng giải trí đã nhiều năm nhưng Mỹ Tâm chưa bao giờ là cái tên gây nhàm chán với công chúng. Bất kể khi nào xuất hiện, giọng ca Họa mi tóc nâu đề trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Hiện tại, Mỹ Tâm vẫn được xem là ngôi sao sở hữu lượng fan hùng hậu nhất làng giải trí. Cô không chỉ được hâm mộ bởi tài năng xuất chúng mà còn vì sự giản dị, thân thiện với khán giả, đồng thời rất có hiếu và biết trân trọng tình cảm gia đình.