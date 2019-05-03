Xúc động trước lý do NSND Hồng Vân không đến viếng nghệ sĩ Lê Bình trong ngày tang lễ cuối cùng

Hậu trường 03/05/2019 15:18

Dù là người em vô cùng thân thiết với cố nghệ sĩ Lê Bình nhưng NSND Hồng Vân chẳng thể đến chào tạm biệt người đồng nghiệp lần cuối vì lý do sức khỏe.

Từ 16h ngày 1/5, lễ viếng nghệ sĩ Lê Bình đã diễn ra tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP.HCM). Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã đến thắp nhang tiễn biệt nghệ sĩ Lê Bình. Ai nấy đều không giấu được niềm xót thương trước sự ra đi của người nghệ sĩ luôn hết mình vì nghệ thuật.

Xúc động trước lý do NSND Hồng Vân không đến viếng nghệ sĩ Lê Bình trong ngày tang lễ cuối cùng - Ảnh 1
Quang cảnh nơi diễn ra tang lễ của nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh: Internet

Hôm nay (3/5) chính là ngày cuối cùng diễn ra tang lễ nhưng người em thân thiết của cố nghệ sĩ - NSND Hồng Vân không thể tới dự. Được biết, vì lịch trình công việc nên sau khi trở về từ Cần Thơ, NSND Hồng Vân bị bệnh và sốt cao. Dù rất muốn đến gặp đàn anh lần cuối nhưng bản thân nữ nghệ sĩ không thể gắng gượng được vì sức khỏe quá yếu.

Xúc động trước lý do NSND Hồng Vân không đến viếng nghệ sĩ Lê Bình trong ngày tang lễ cuối cùng - Ảnh 2
NSND Hồng Vân muốn đến tiễn biệt nghệ sĩ Lê Bình lần cuối nhưng không thể - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân thể hiện rõ sự tiếc nuối và lòng khâm phục dành cho nghệ sĩ Lê Bình: "Từ Cần Thơ về muốn chạy lên anh để thắp nén nhang vĩnh biệt anh lần cuối, nhưng em sốt rồi cả người đau nhức, đầu nhức như búa bổ, đứng lên là xây xẩm anh ạ. Cảm phục anh vô cùng với tinh thần lạc quan suốt thời gian dài chống chọi với những cơn đau thấu xương, em không đến được xin tạ lỗi với anh".

Xúc động trước lý do NSND Hồng Vân không đến viếng nghệ sĩ Lê Bình trong ngày tang lễ cuối cùng - Ảnh 3
Tâm sự của NSND Hồng Vân - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của nghệ sĩ Hồng Vân, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận động viên, mong cô nén lại đau thương và giữ gìn sức khỏe.

Xúc động trước lý do NSND Hồng Vân không đến viếng nghệ sĩ Lê Bình trong ngày tang lễ cuối cùng - Ảnh 4
Cư dân mạng gửi lời nhắn mong nghệ sĩ Hồng Vân giữ gìn sức khỏe - Ảnh: FBNV

Suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật, cố nghệ sĩ Lê Bình luôn được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ. Đối với đồng nghiệp, ông là người nghệ sĩ hiền lành, luôn chỉ bảo dìu dắt lớp trẻ.

Xúc động trước lý do NSND Hồng Vân không đến viếng nghệ sĩ Lê Bình trong ngày tang lễ cuối cùng - Ảnh 5
Cố nghệ sĩ Lê Bình suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật luôn được khán giả và đồng nghiệp quý mến - Ảnh: Internet

Được biết, lễ viếng nghệ sĩ Lê Bình sẽ kết thúc vào lúc 6h sáng ngày 4/5. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 6h30 và lễ động quan vào lúc 7h sáng cùng ngày.

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Từ khóa:   NSND Hồng Vân nghệ sĩ Lê Bình qua đời

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