Xúc động trước lý do NSND Hồng Vân không đến viếng nghệ sĩ Lê Bình trong ngày tang lễ cuối cùng

Từ 16h ngày 1/5, lễ viếng nghệ sĩ Lê Bình đã diễn ra tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP.HCM). Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã đến thắp nhang tiễn biệt nghệ sĩ Lê Bình. Ai nấy đều không giấu được niềm xót thương trước sự ra đi của người nghệ sĩ luôn hết mình vì nghệ thuật.

Quang cảnh nơi diễn ra tang lễ của nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh: Internet

Hôm nay (3/5) chính là ngày cuối cùng diễn ra tang lễ nhưng người em thân thiết của cố nghệ sĩ - NSND Hồng Vân không thể tới dự. Được biết, vì lịch trình công việc nên sau khi trở về từ Cần Thơ, NSND Hồng Vân bị bệnh và sốt cao. Dù rất muốn đến gặp đàn anh lần cuối nhưng bản thân nữ nghệ sĩ không thể gắng gượng được vì sức khỏe quá yếu.