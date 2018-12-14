Xúc động tâm thư Quốc Nghiệp viết xin lỗi con gái vừa chào đời được 4 ngày

Hậu trường 14/12/2018 14:58

"Hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp hạnh phúc viết tâm thư chào mừng kèm lời xin lỗi "tiểu công chúa" vừa chào đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp gây chú ý khi gửi đến con gái vừa chào đời bức tâm thư vô cùng xúc động. Ông bố hai con bày tỏ sự vui mừng vì dù ra đời sớm hơn ngày dự sinh 1 tuần nhưng con gái Tâm An rất kiên cường và khỏe mạnh.

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Hình ảnh Quốc Nghiệp ôm con gái vừa chào đời vào lòng khiến công chúng xúc động - Ảnh: FBNV

Quốc Nghiệp viết tâm thư cho con gái trên trang Facebook cá nhân: "Thư gửi con gái!!

Con gái ơi vậy là cuối cùng con cũng ra trước 1 tuần dự sanh. Cám ơn con đã thật kiên cường cùng mẹ trải qua lần dọa sẩy và cùng theo sát ba trong những lúc buồn vui trên mọi chặng đường.

Và ba cũng xin lỗi con vì lần này không có mặt đủ những lịch siêu âm để gặp con trong bụng mẹ như anh Hùng Tâm và ba cũng không ít lần làm mẹ cùng con phải lo lắng trong mỗi chuyến đi đầy những thử thách, hiểm nguy. Cám ơn con vì đã đến với gia đình mình như một món quà tuyệt vời cho sự thành công trong nghề cũng như trong cuộc sống của ba".

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Ông bố trẻ tiết lộ, bà xã Ngọc Mai từng bị dọa sảy thai - Ảnh: FBNV
Xúc động tâm thư Quốc Nghiệp viết xin lỗi con gái vừa chào đời được 4 ngày - Ảnh 3
Con gái Quốc Nghiệp tên Tâm An, bé chào đời ngày 10/12 nặng 3,3kg - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, ông bố hai con cũng cho biết, Ngọc Mai là người đặt cái tên Tâm An cho con gái vừa ra đời với ý nghĩa muốn “tiểu công chúa” luôn được bình yên, không lo lắng hay sợ hãi.

Xúc động tâm thư Quốc Nghiệp viết xin lỗi con gái vừa chào đời được 4 ngày - Ảnh 4
Ngọc Mai không dùng thuốc giảm đau khi sinh để mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, “Hoàng tử xiếc” cũng không quên nhắn những lời yêu thương đến bà xã Ngọc Mai: “Thương mẹ con vô cùng!!!! Lặng lẽ kiên cường và luôn luôn đương đầu với mọi khó khăn để gia đình mình luôn được bình yên. Mẹ đã không dùng một mũi tiêm giảm đau nào để vượt cạn cùng con vì mong muốn muốn điều tốt nhất có thể. Ba cảm thấy mình thật hạnh phúc biết nhường nào!!!”.

Vợ chồng 'hoàng tử xiếc' Quốc Nghiệp sung sướng khi đón con gái chào đời

Vợ chồng 'hoàng tử xiếc' Quốc Nghiệp sung sướng khi đón con gái chào đời

"Hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp chia sẻ thông tin Ngọc Mai vượt cạn thành công nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ.

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