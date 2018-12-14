Xúc động tâm thư Quốc Nghiệp viết xin lỗi con gái vừa chào đời được 4 ngày

"Hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp hạnh phúc viết tâm thư chào mừng kèm lời xin lỗi "tiểu công chúa" vừa chào đời.
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Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp gây chú ý khi gửi đến con gái vừa chào đời bức tâm thư vô cùng xúc động. Ông bố hai con bày tỏ sự vui mừng vì dù ra đời sớm hơn ngày dự sinh 1 tuần nhưng con gái Tâm An rất kiên cường và khỏe mạnh.
Quốc Nghiệp viết tâm thư cho con gái trên trang Facebook cá nhân: "Thư gửi con gái!!
Con gái ơi vậy là cuối cùng con cũng ra trước 1 tuần dự sanh. Cám ơn con đã thật kiên cường cùng mẹ trải qua lần dọa sẩy và cùng theo sát ba trong những lúc buồn vui trên mọi chặng đường.
Và ba cũng xin lỗi con vì lần này không có mặt đủ những lịch siêu âm để gặp con trong bụng mẹ như anh Hùng Tâm và ba cũng không ít lần làm mẹ cùng con phải lo lắng trong mỗi chuyến đi đầy những thử thách, hiểm nguy. Cám ơn con vì đã đến với gia đình mình như một món quà tuyệt vời cho sự thành công trong nghề cũng như trong cuộc sống của ba".
Ngoài ra, ông bố hai con cũng cho biết, Ngọc Mai là người đặt cái tên Tâm An cho con gái vừa ra đời với ý nghĩa muốn “tiểu công chúa” luôn được bình yên, không lo lắng hay sợ hãi.
Cuối bài viết, “Hoàng tử xiếc” cũng không quên nhắn những lời yêu thương đến bà xã Ngọc Mai: “Thương mẹ con vô cùng!!!! Lặng lẽ kiên cường và luôn luôn đương đầu với mọi khó khăn để gia đình mình luôn được bình yên. Mẹ đã không dùng một mũi tiêm giảm đau nào để vượt cạn cùng con vì mong muốn muốn điều tốt nhất có thể. Ba cảm thấy mình thật hạnh phúc biết nhường nào!!!”.