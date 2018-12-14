Xúc động tâm thư Quốc Nghiệp viết xin lỗi con gái vừa chào đời được 4 ngày

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp gây chú ý khi gửi đến con gái vừa chào đời bức tâm thư vô cùng xúc động. Ông bố hai con bày tỏ sự vui mừng vì dù ra đời sớm hơn ngày dự sinh 1 tuần nhưng con gái Tâm An rất kiên cường và khỏe mạnh.

Con gái ơi vậy là cuối cùng con cũng ra trước 1 tuần dự sanh. Cám ơn con đã thật kiên cường cùng mẹ trải qua lần dọa sẩy và cùng theo sát ba trong những lúc buồn vui trên mọi chặng đường.

Và ba cũng xin lỗi con vì lần này không có mặt đủ những lịch siêu âm để gặp con trong bụng mẹ như anh Hùng Tâm và ba cũng không ít lần làm mẹ cùng con phải lo lắng trong mỗi chuyến đi đầy những thử thách, hiểm nguy. Cám ơn con vì đã đến với gia đình mình như một món quà tuyệt vời cho sự thành công trong nghề cũng như trong cuộc sống của ba".