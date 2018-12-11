Vợ chồng 'hoàng tử xiếc' Quốc Nghiệp sung sướng khi đón con gái chào đời

"Hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp chia sẻ thông tin Ngọc Mai vượt cạn thành công nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ.

Mới đây, Quốc Nghiệp đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng bà xã Ngọc Mai và con gái vừa chào đời. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn khi lần thứ hai được trải nghiệm cảm giác làm cha. Theo lời "hoàng tử xiếc", công chúa nhỏ chào đời vào sáng sớm ngày 10/12 với cân nặng 3,27 kg. Sức khỏe của cả hai mẹ con đều rất tốt sau ca vượt cạn khá nhanh.

“Con xin chào cả thế giới ạ. Con tên là Giang Tuệ Tâm An, má sinh ra con lúc 9 giờ 40 ngày 10.12.2018. Con được 3,27 kg. Pà Pá và Mà Má con siêu hạnh phúc và siêu sung sướng luôn. Vì con là công chúa của cả nhà đó ạ", Quốc Nghiệp viết.

Vợ chồng 'hoàng tử xiếc' Quốc Nghiệp hạnh phúc khi đón con gái chào đời - Ảnh: Internet

Tuy mới vượt cạn nhưng Ngọc Mai vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ - Ảnh: Internet

Quốc Nghiệp và Ngọc Mai được ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp như chuyện cổ tích. Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng cặp đôi vẫn luôn trân trọng đối phương như ngày đầu mới yêu. Sau khi Quốc Nghiệp trở về từ cuộc thi Britain's got talent 2018, hai vợ chồng đã tham gia khá nhiều gameshow truyền hình và không ngại chia sẻ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào.

Quốc Nghiệp và Ngọc Mai đã có một con trai gần hai tuổi - Ảnh: Internet

Biết rõ công việc của chồng gặp nhiều nguy hiểm nhưng Ngọc Mai thấu hiểu và cảm thông hết sức. Suốt những ngày tháng Quốc Nghiệp xa nhà để thi đấu nơi đất khách, nữ ca sĩ một mình chăm con trai đầu lòng với cơ thể đang thai nghén bé thứ hai. Dù vậy, Ngọc Mai tự nhủ phải tự mình vượt qua tất cả để làm hậu phương vững chắc cho anh.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập thành công kỷ lục thế giới mới Anh em "hoàng tử xiếc" lại tiếp tục được tổ chức Guinness Thế giới xác lập kỉ lục mới với thời gian ngoài dự kiến của ban tổ chức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-hoang-tu-xiec-quoc-nghiep-sung-suong-khi-don-con-gai-chao-doi-307222.html