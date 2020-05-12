Xuân Lan muốn đưa con gái đi nước ngoài định cư sau 5 tháng cưới, phản ứng bất ngờ của ông xã

Hậu trường 12/05/2020 17:59

Siêu mẫu Xuân Lan nhận được nhiều lời khuyên chân thành từ bạn bè, đồng nghiệp khi chia sẻ về ý định đưa con ra nước ngoài định cư.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan khiến mọi người hoang mang khi đăng tải dòng tâm trạng buồn chán. Vì cảm thấy cuộc sống không còn thú vị, chân dài này có suy nghĩ đưa con gái sang nước ngoài định cư, thay đổi môi trường sống.

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Nàng siêu mẫu có ý định đưa con ra nước ngoài định cư - Ảnh: FB

Xuân Lan chia sẻ: "Lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ đến việc đưa con định cư nước ngoài. Cuộc sống là một chuỗi lặp đi lặp lại những nỗi buồn mà không thể nào thay đổi... Chán".

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ đầy trăn trở của người mẫu Xuân Lan nhận được sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp. Mọi người nhanh chóng vào hỏi thăm, đồng thời đưa ra nhiều lời khuyên chân thành cho Xuân Lan.

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Bên cạnh lời khuyên của bạn bè, Xuân Lan được ông xã động viên - Ảnh: FB

Cựu người mẫu Bằng Lăng nhắn nhủ: "Chưa chắc honey à. Cái gì cũng sẽ có mặt trái riêng của nó. Honey phải suy nghĩ kỹ nha". Ngược lại, ca sĩ Phi Nhung có suy nghĩ khác: "Nên đưa bé đi, tin chị đi, vì tương lai, sự hiểu biết và ý thức... Có tiền cũng không mua được trí thức và ý thức đâu em, nên cho con đi".

Đáng chú ý nhất là phản ứng của chồng Xuân Lan. Ngọc Lâm không ủng hộ hay phản đối mà chỉ động viên: "Love you vợ. Đừng buồn và lo nữa". Dù không đưa ra lời khuyên nhưng anh tôn trọng mọi quyết định của bà xã.

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Xuân Lan bên chồng và con gái - Ảnh: FB

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Xuân Lan bất ngờ tổ chức đám cưới vào tháng 1/2020. Cô và chồng đã đăng ký kết hôn tại Mỹ. Chồng nữ siêu mẫu là nhà quay phim có tiếng ở nước ngoài. Anh rất yêu thương, quan tâm bé Thỏ - con gái riêng của vợ. Sau đám cưới, Xuân Lan thường xuyên cập nhật về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng yêu chiều lên trang cá nhân.

Hạnh phúc chưa lâu đã bị chọc ngoáy, Xuân Lan gay gắt phản ứng chuyện 'cha dượng, mẹ kế'

Hạnh phúc chưa lâu đã bị chọc ngoáy, Xuân Lan gay gắt phản ứng chuyện 'cha dượng, mẹ kế'

Chia sẻ của siêu mẫu Xuân Lan về chuyện "cha dượng, mẹ kế" thu hút sự chú ý của dư luận. Cô nhận được sự đồng tình của nhiều người khi cho rằng, đôi khi cha dượng còn tốt hơn cha mẹ ruột.

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