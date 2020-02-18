Chỉ mới kết hôn vài tháng, Xuân Lan đã phải ghen ‘đỏ mắt’ vì điều này

Trên trang Facebook cá nhân, nữ siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ sự ghen tỵ với ông xã Ngọc Lâm khi anh được mẹ vợ yêu thương hơn cả con ruột.

Đầu năm 2020, làng giải trí Việt đón nhận tin vui khi siêu mẫu Xuân Lan chính thức lên xe hoa với đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm. Được biết, cả hai đã tìm hiểu một thời gian dài trước khi quyết định về chung một nhà. Cặp đôi bí mật tổ chức hôn lễ sau thời gian dài hẹn hò - Ảnh: Internet Là một người đàn ông trách nhiệm và ấm áp, ông xã Xuân Lan không chỉ được lòng bé Thỏ mà còn được mẹ vợ vô cùng yêu thương.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, Xuân Lan đã bày tỏ sự ghen tỵ khi cô bị cho “ra rìa” vì mẹ ruột hết lòng yêu thương con rể. Cụ thể, cô viết: “Mẹ vợ cưng con rể quá nha. Tẻ bột nếp lá dứa làm 20 cái bánh ít nhân dừa cho con rể. Con gái không có phần luôn. Ganh tỵ nha”. Bài đăng gây chú ý của Xuân Lan - Ảnh: FB Dưới bài đăng, ông xã Xuân Lan hài hước để lại bình luận: “Anh yêu mẹ vợ anh, biết con rể thích ăn những món dân gian. Thương con rể tại vì hai người cùng đồng cảnh phải làm đồng bọn để bênh vực nha”. Ngay lập tức, nữ người mẫu đã “cảnh cáo” chồng: “À… okiea la... người ở với anh là em nha nha nha… cứ lật đổ nhau vậy đi cưng. Rồi cưng sẽ thấy”.

Ông xã Xuân Lan tuyên bố anh và mẹ vợ cùng một phe - Ảnh: FB Sự tương tác đáng yêu của vợ chồng Xuân Lan khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Nhiều người còn để lại bình luận trêu nữ người mẫu: “Chết rồi, mẹ vợ - con rể thành phe thì chị mình chỉ có thua”. Ngọc Lâm rất yêu thương con riêng của vợ - Ảnh: FB Từ sau khi kết hôn, đạo diễn Ngọc Lâm thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình lên trang cá nhân. Anh xem bé Thỏ như con ruột và thường xuyên dành thời gian vui chơi cùng cô bé. Chính nhờ tình yêu chân thành dành cho hai mẹ con Xuân Lan mà anh được mẹ vợ vô cùng quý mến.

Hơn 1 tháng cưới, đây là cách chồng mới của Xuân Lan đối đãi với con riêng của vợ Dòng chia sẻ của Ngọc Lâm - chồng siêu mẫu Xuân Lan trong ngày lễ Tình nhân khiến mọi người xúc động. Không chỉ mua hoa cho vợ, anh còn mua quà cho bé Thỏ.

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