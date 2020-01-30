Vừa sang Mỹ đăng ký kết hôn, Xuân Lan tuyên bố: 'Em là người duy nhất gọi anh là chồng'

Cách đây ít giờ, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ đăng tải hình ảnh bên ông xã trong ngày trọng đại. Theo chia sẻ, cô và chồng vừa làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Mỹ.

Nữ siêu mẫu cười rạng rỡ nắm tay đạo diễn, nhà sản xuất Ngọc Lâm khi chính thức được công nhận quan hệ vợ chồng hợp pháp. Trong giây phút thiêng liêng của cuộc đời, bà mẹ một con xúc động viết: "Hôm nay là ngày trọng đại. Từ giờ trở đi em là người duy nhất gọi anh là chồng, anh là người duy nhất gọi em là vợ. Yeah. Cám ơn chị Hai Lien Helen Nguyen làm chứng cho tụi em".

Cô trao cho chồng nụ hôn ngọt ngào...

... và tuyên bố: 'Anh là người duy nhất gọi em là vợ' - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Mọi người nhanh chóng gửi những lời chúc tốt đẹp đến cặp đôi. MC Đại Nghĩa, Hoàng Mập, Dương Triệu Vũ, Tăng Thanh Hà lần lượt viết: "Thật sự rất mừng cho hạnh phúc của em. Cứ mãi thế nhé"; "Xin chúc mừng 2 bạn"; "Chúc anh chị mãi hạnh phúc nhé"; "Chúc mừng bà chị"; "Chúc mừng anh chị"...

Xuân Lan chia sẻ, Tết 2020 là cái Tết trọn vẹn và ấm áp nhất của cô - Ảnh: FB

Đầu tháng 1/2020, Xuân Lan bí mật tổ chức đám cưới với đạo diễn, nhà sản xuất Ngọc Lâm. Hôn lễ được tổ chức ấm cúng tại Đà Nẵng trong sự chúc phúc của người thân và một vài người bạn thân của cô dâu và chú rể.