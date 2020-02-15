Hơn 1 tháng cưới, đây là cách chồng mới của Xuân Lan đối đãi với con riêng của vợ

Hậu trường 15/02/2020 12:06

Dòng chia sẻ của Ngọc Lâm - chồng siêu mẫu Xuân Lan trong ngày lễ Tình nhân khiến mọi người xúc động. Không chỉ mua hoa cho vợ, anh còn mua quà cho bé Thỏ.

Cuộc sống của siêu mẫu Xuân Lan bên ông xã Ngọc Lâm đang nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong ngày Valentine, chân dài 8x khoe niềm hạnh phúc khi được ông xã tặng hoa lãng mạn. Bà mẹ một con cho biết, hơn 40 năm qua đây là mùa lễ Tình nhân đầu tiên cô có được niềm hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay.

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Xuân Lan khoe món quà chồng tặng lên trang cá nhân - Ảnh: FB
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Đây là mùa lễ Tình nhân trọn vẹn nhất của bà mẹ một con - Ảnh: FB

Không chỉ thể hiện tình yêu với vợ, Ngọc Lâm còn dành tặng bé Thỏ món quà dễ thương. Dù không chung dòng máu nhưng tình cảm anh dành cho con gái riêng của vợ khiến mọi người ngưỡng mộ.

Chồng Xuân Lan chia sẻ: "Bây giờ có hai người yêu rồi, nên phải mua bông cho cả hai. Nếu không sẽ có một người ganh tị. Người này mà giận lên sẽ tốn tiền đồ chơi lắm.

Happy Valentines vợ và con, năm nay là năm đầu tiên của gia đình mình. Mọi ngày như là ngày hôm nay. Lúc nào cũng thương vợ và con".

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Ngọc Lâm nhắn gửi lời yêu thương đến vợ và con gái - Ảnh: FB
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Chồng Xuân Lan còn rất tâm lý khi mua cho bé Thỏ món quà nhỏ xinh - Ảnh: FB

Đầu tháng 1/2020, siêu mẫu Xuân Lan khiến công chúng ngỡ ngàng khi tổ chức lễ cưới bí mật tại Đà Nẵng. Buổi tiệc diễn ra đơn giản, ấm cúng, cô dâu và chú rể nắm tay tiến lên lễ đường trong sự chúc phúc của gia đình người thân. Chồng nữ siêu mẫu hơn cô 3 tuổi, anh là đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng Nguyễn Ngọc Lâm.

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Siêu mẫu Xuân Lan nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp khi chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên ông xã trong ngày đăng ký kết hôn.

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