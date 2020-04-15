Hạnh phúc chưa lâu đã bị chọc ngoáy, Xuân Lan gay gắt phản ứng chuyện 'cha dượng, mẹ kế'

Hậu trường 15/04/2020 16:19

Chia sẻ của siêu mẫu Xuân Lan về chuyện "cha dượng, mẹ kế" thu hút sự chú ý của dư luận. Cô nhận được sự đồng tình của nhiều người khi cho rằng, đôi khi cha dượng còn tốt hơn cha mẹ ruột.

Đầu năm 2020, siêu mẫu Xuân Lan tái hôn ở tuổi 42 sau nhiều năm sống độc thân và một mình nuôi con gái. Chồng cô là đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm, hơn cô 3 tuổi. Đám cưới của nàng siêu mẫu gây bất ngờ lớn với khán giả, bởi trước đó cô và chồng chưa từng tiết lộ về chuyện tình cảm. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, mọi người đồng loạt gửi lời chúc hạnh phúc đến Xuân Lan.

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Siêu mẫu Xuân Lan tìm được chốn đi về bình yên sau nhiều năm làm mẹ đơn thân - Ảnh: FB

Sau hơn 3 tháng làm đám cưới, người mẫu Xuân Lan vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngập tràn hạnh phúc. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy cặp đôi đang sống rất hòa hợp. Đặc biệt là bé Thỏ - con gái riêng của Xuân Lan rất quấn quýt ba dượng. Riêng Ngọc Lâm, anh hết lòng quan tâm, chăm sóc và yêu thương con riêng của vợ như ruột thịt. Thế nhưng, một vài anti-fan vẫn không ngừng chọc ngoáy về mối quan hệ giữa bé Thỏ và chồng Xuân Lan.

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Hình ảnh chứng minh Ngọc Lâm hết lòng yêu thương...
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... và quan tâm con gái riêng của vợ - Ảnh: FB

Mới đây, Xuân Lan vừa đăng tải status gay gắt về vấn đề này. Cô viết: “Tui rất ghét xoáy vào hai chữ 'cha dượng' hay 'mẹ kế' cho gia đình nào đó! Phải như vậy mới hả dạ hay sao? Nhiều khi 'cha dượng' còn tốt hơn cha mẹ ruột nhiều!".

Dưới phần bình luận, cô tiếp tục nhấn mạnh: “Để xoáy chữ đó cho đã miệng mình. Hay là gia đình người khác phải trục trặc hay bất hạnh theo kiểu cha dượng thì lạm dụng, mẹ kế thì hành hạ mới hả dạ miệng lưỡi thế gian?”.

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Dòng trạng thái gây chú ý của nữ siêu mẫu - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người bàn tán sôi nổi về vấn đề này. Hầu hết dân mạng đều đồng quan điểm với nữ siêu mẫu. Bạn bè cũng khuyên cô bình tĩnh, không nên vì một số kẻ ghen ăn tức ở mà ảnh hưởng đến tâm trạng.

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Chỉ mới kết hôn vài tháng, Xuân Lan đã phải ghen ‘đỏ mắt’ vì điều này

Trên trang Facebook cá nhân, nữ siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ sự ghen tỵ với ông xã Ngọc Lâm khi anh được mẹ vợ yêu thương hơn cả con ruột.

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