Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 41: Vợ chồng Anandi đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi

Nhà Shekhar đang thảo luận về cuộc sống của những em bé mồ côi. An-Sh ngỏ ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Ira phản đối nhưng Meena đã bật đèn xanh.
Tập 40b:
https://www.youtube.com/watch?v=ehcan1-LEQI
Tập phim bắt đầu với cảnh Jagdish đang nói chuyện điện thoại với Lal Singh, anh nói rằng mình sẽ đến sớm. Jagdish tán tỉnh Ganga, rằng tình yêu anh dành cho cô sẽ không bao giờ phai nhạt. Anh hỏi Ganga khi nào thì cô sẽ đi làm trở lại. Ganga nói rằng cô phải xin phép mọi người đã, và có thể là họ sẽ không thích công việc y tá của cô. Jagdish hỏi: Vậy em muốn gì? Ganga trả lời: Em muốn làm việc. Jagdish nói: Anh sẽ đi nói chuyện với mọi người.
Anandi bảo mọi người cứ ăn sáng trước, cô sẽ mang bữa sáng lên phòng cho Sanchi. Alok nghiêm mặt bảo con không cần phải làm vậy, nó có chân sẽ tự xuống ăn. Anandi không nói gì và mang đồ ăn đi. Cô tới phòng Sanchi và gọi cửa, nhưng Sanchi nhất quyết phớt lờ. Anandi nói với Shiv rằng Sanchi không chịu mở cửa, Ira và Shiv vội vàng chạy lên. Anandi bảo Shiv hãy cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với Sanchi. Shiv giận dữ đạp cửa xông vào và quát Sanchi. Sanchi cũng không vừa, cô hét vào mặt Shiv. Shiv tức tối hỏi những điều vô lý này là gì, và những chuyện họ đã phải đối mặt đến giờ vẫn chưa đủ hay sao. Sanchi nổi đoá lên, cô bảo Shiv hãy ra ngoài đi vì cô không muốn nhìn mặt của mọi người nữa. Ira bảo Shiv và Anandi rằng họ không cần lãng phí thời gian của mình và cứ để cho Sanchi một mình. An-Sh đi rồi, bà nhìn Sanchi với ánh mắt ghê tởm và lắc đầu trước hành vi ngỗ ngược của cô.
Tại bàn ăn, Jagdish nói với cả nhà rằng anh có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người, rằng Ganga muốn đi làm trở lại. Mọi người im lặng. Ganga nói: Nếu mọi người không muốn thì con sẽ không làm. Jagdish nói rằng chúng ta đã giúp cô ấy có được vị trí này, vì thế chúng ta không nên ngăn cản cô ấy. Ganga là một người rất có thực lực, cô ấy đã đứng đầu khoá đào tạo y tá. Bà nội bảo rằng chúng ta có bệnh viện riêng của mình, nếu như vợ cháu làm việc ở đó thì liệu có ổn không. Jagdish nói rằng bệnh nhân thường không để ý tới người đang chăm sóc cho họ, và sẽ không hay cho lắm nếu Ganga cứ ở nhà. Bhairon và Sumitra đồng ý. Bà nội hỏi: Vậy còn ai sẽ chăm sóc cho Mannu? Sumitra nói: Chúng ta có thể làm điều đó. Bà nội đồng ý và cho phép Ganga. Cô mừng rỡ cảm ơn bà và nói rằng cô sẽ cố gắng chu toàn mọi việc cả ở nhà và ở bệnh viện.
Anandi nói với Chanda rằng đáng lẽ cô nên thông báo cho tôi sau. Chanda nói: Tôi đã rất cố gắng nhưng cô lại không có ở đó. Anandi nói: Đúng vậy, tôi đã đi tới Jaitsar. Chanda thông báo cho Anandi về một em bé bị bỏ rơi và đã được tìm thấy trong thùng rác. Anandi cùng Chanda đi tới trại trẻ mồ côi và nhìn em bé đã may mắn được giải cứu. Anandi rất xúc động và hỏi tại sao người ta lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ núm ruột của mình như thế. Bác sĩ nói với cô rằng đứa bé đã bị chuột cắn nhưng bây giờ nó đã khoẻ hơn rồi. Anandi hỏi những đứa trẻ xung quanh để đặt tên cho em gái nhỏ của chúng. Chúng gợi ý những cái tên khác nhau, chẳng hạn như Gudiya, hay là Anuja. Anandi khen tên đó rất hay và đặt tên cho đứa trẻ là Anuja.
Jagdish đang chơi với Mannu. Ganga đi tới và cảm ơn anh đã làm cho mọi người đồng ý. Jagdish nói rằng đó là điều anh phải làm và hỏi Ganga: Điều gì khiến em thích nhất trong công việc của mình? Ganga nói rằng cô thích chăm sóc cho các bệnh nhân và sau khi họ đã khoẻ lại thì cô cảm thấy rất vui. Jagdish nói: Điều đó có nghĩa là em muốn mang tới hạnh phúc cho mọi người. Rồi anh nói với cô: Có một bệnh nhân của em, người này đang bị ốm, làm sao em có thể phớt lờ anh ta được. Ganga thắc mắc: Là ai? Jagdish bảo: Là anh. Em phải chăm sóc cho anh vì em là vợ của anh. Jagdish cố gắng thân mật với Ganga, nhưng cậu nhóc Mannu đã chen vào giữa, cậu hôn mẹ và nhảy tót vào lòng Jagdish. Jagdish nghĩ về việc sắp xếp một phòng riêng cho Mannu.
Anandi đang làm việc trên laptop. Shiv đi tới, Anandi hỏi: Ngày hôm nay của anh thế nào? Shiv trả lời, vẫn như mọi khi. Anandi đứng dậy định ra ngoài, Shiv liền kéo tay cô lại, anh bảo cô hãy ngồi xuống và nói rằng họ đã không có thời gian để nói chuyện với nhau. Anh hỏi về đứa bé ở trại trẻ mồ côi. Anandi bảo rằng con bé vẫn khoẻ và Chanda đã cứu nó. Anandi nói rằng cô cảm thấy rất vui và đã quên đi rắc rối của mình. Shiv bảo hình như em rất thích trẻ con. Anandi kêu Shiv hãy đi tới trại trẻ mồ côi cùng với cô. Shiv hỏi đùa: Em có muốn nhận nuôi đứa trẻ đó không? Anandi nói có. Shiv hỏi tiếp: Vậy em không muốn tự mình sinh đứa con của chúng ta sao? Anandi nói rằng cô muốn có em bé, nhưng cô cũng muốn nhận nuôi đứa trẻ đó, để con bé có được một cuộc sống tốt hơn và được nuôi dưỡng tử tế. Shiv bảo anh sẽ nói chuyện với mọi người, Anandi rất vui mừng. Shiv cố gắng lãng mạn với Anandi, nhưng cô lại xấu hổ và chạy ra ngoài. Tập phim kết thúc.
Tập 41a:
Link youtube: https://m.youtube.com/watch?v=ZNSePdJeEys
Udaipur
Anandi đi tới phòng của Sanchi. Sanchi giận dữ nói: Sao chị còn dám đến đây? Anandi bảo: Chị tới đưa cho em lá thư từ ban quản lý của trường đại học. Sanchi bực bội nói: Bây giờ ngay cả thư của tôi cũng bị người khác đọc trước. Anandi nói: Ba đã mở và đọc nó. Cô khuyên Sanchi hãy cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, cô đưa ra một ví dụ: Ngay cả Jagdish cũng đã tiến về phía trước trong cuộc sống và chị cũng vậy.... Sanchi tức giận đuổi Anandi ra ngoài, nói rằng hãy để cô ở một mình.
Jaitsar
Ganga đi xuống phòng khách và nhìn thấy Mannu đang nghịch bộ đồng phục y tá của cô, cô nói với cậu bé: Nếu con vẫn còn nghịch như vậy thì làm sao mẹ hoàn thành nhiệm vụ của mình được? Bà nội và Gehna nói: "Cháu cứ đi đi. Mọi người sẽ chăm sóc tốt cho Mannu mà. Cháu không muốn bị bác sĩ của cháu quở trách ngay ngày đầu tiên đi làm chứ?". Ganga đến cầu nguyện với thần Devi.
Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi
Udaipur
Nhà Shekhar đang ăn sáng. Anandi đến, cô bảo mọi người hãy đoán thử xem cô đã làm món ăn đặc biệt gì cho họ. Shiv đoán là món baingan ka bharta, Anandi rất ngạc nhiên khi anh đã đoán đúng. Ira nói rằng kể từ khi Anoop (chồng của thím Meena) tử trận, bà chưa bao giờ làm lại món này vì ông ấy rất thích nó, sau đó mọi người nói về bệnh viện, được tiết lộ là nơi Shiv đã sinh ra. Shiv bảo mọi người hãy cùng anh đi tới một nơi, có một bất ngờ đang chờ đợi họ. Mọi người đều rất tò mò.
Bệnh viện Jaitsar
Jagdish hỏi nhân viên lễ tân rằng Ganga đã đến chưa. Ganga gọi anh. Jagdish quay lại và khi thấy cô mặc bộ đồng phục y tá, anh nhìn cô như bị thôi miên. Sau đó cả hai cùng đi khám cho các bệnh nhân. Jagdish bôi thuốc vào vết thương ở chân cho một cậu bé, cậu hét lên đau đớn. Ganga vội dỗ dành cậu bé. Jag-Gan nhìn nhau mỉm cười. Có hai nữ y tá đứng ngoài cửa và bàn tán về họ. Cô y tá trẻ nói: Bác sĩ dường như rất quan tâm tới cô y tá kia. Người bên cạnh giải thích rằng họ đã kết hôn. Cô y tá trẻ thắc mắc: Bác sĩ đã kết hôn với cô ấy, vậy tôi nên xưng hô với cô ấy thế nào? Người y tá kia đảm bảo với cô về sự khiêm tốn của Ganga.
Tại trại trẻ mồ côi
Xe oto của nhà Shekhar đỗ trước cổng trại trẻ, họ cùng nhau đi vào.
Anandi nhìn thấy những đứa trẻ đang hân hoan chơi đùa. Sanchi thì vẫn dửng dưng và khó chịu khi nhìn tình trạng của lũ trẻ. Anandi giới thiệu với mọi người về bé gái mà họ tìm thấy trong thùng rác. Nhà Shekhar rất thương cảm cho đứa trẻ. Bài hát "Aashaye" vang lên. Ông nội, Alok và Mahi cùng chơi cricket với các bé trai, trong khi Anandi, Ira, Meena và Sanchi đang phục vụ đồ ăn cho những đứa trẻ khác. Họ đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.
Jaitsar
Makhan đang lau dọn dinh thự, anh ta đến lấy thêm thuốc tẩy trong một cái tủ nhỏ. Mannu đang chơi gần đó. Đang hòa thuốc vào xô nước thì một người làm đến gọi anh ta ra ngoài. Makhan rời đi nhưng quên không đóng nắp chai thuốc. Mannu hiếu kì đi đến, cầm chai thuốc tẩy đưa lên miệng. May mắn lúc này, Sumitra từ trong bếp đi ra và hét lên thất kinh khi nhìn thấy Mannu, bà đánh rơi tách trà đang cầm và vội vàng lao đến chỗ cậu bé. Mannu đánh đổ chai thuốc ra sàn nhà, Sumitra bế thốc cậu bé lên và hét gọi Makhan. Mannu khóc thét lên. Sumitra và Makhan nhanh chóng đưa cậu bé đến vòi nước để rửa miệng.
Trại trẻ mồ côi
Nhà Shekhar đang thảo luận về cuộc sống của những em bé mồ côi. An-Sh ngỏ ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Ira phản đối nhưng Meena đã bật đèn xanh. Cuối cùng mọi người đồng ý, tất cả đều vui vẻ ngoại trừ Ira. Xem tập tiếp theo tại đây