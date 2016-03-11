Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 41: Vợ chồng Anandi đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi

Tập 41a:

Link youtube: https://m.youtube.com/watch?v=ZNSePdJeEys

Udaipur

Anandi đi tới phòng của Sanchi. Sanchi giận dữ nói: Sao chị còn dám đến đây? Anandi bảo: Chị tới đưa cho em lá thư từ ban quản lý của trường đại học. Sanchi bực bội nói: Bây giờ ngay cả thư của tôi cũng bị người khác đọc trước. Anandi nói: Ba đã mở và đọc nó. Cô khuyên Sanchi hãy cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, cô đưa ra một ví dụ: Ngay cả Jagdish cũng đã tiến về phía trước trong cuộc sống và chị cũng vậy.... Sanchi tức giận đuổi Anandi ra ngoài, nói rằng hãy để cô ở một mình.

Jaitsar

Ganga đi xuống phòng khách và nhìn thấy Mannu đang nghịch bộ đồng phục y tá của cô, cô nói với cậu bé: Nếu con vẫn còn nghịch như vậy thì làm sao mẹ hoàn thành nhiệm vụ của mình được? Bà nội và Gehna nói: "Cháu cứ đi đi. Mọi người sẽ chăm sóc tốt cho Mannu mà. Cháu không muốn bị bác sĩ của cháu quở trách ngay ngày đầu tiên đi làm chứ?". Ganga đến cầu nguyện với thần Devi.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Udaipur

Nhà Shekhar đang ăn sáng. Anandi đến, cô bảo mọi người hãy đoán thử xem cô đã làm món ăn đặc biệt gì cho họ. Shiv đoán là món baingan ka bharta, Anandi rất ngạc nhiên khi anh đã đoán đúng. Ira nói rằng kể từ khi Anoop (chồng của thím Meena) tử trận, bà chưa bao giờ làm lại món này vì ông ấy rất thích nó, sau đó mọi người nói về bệnh viện, được tiết lộ là nơi Shiv đã sinh ra. Shiv bảo mọi người hãy cùng anh đi tới một nơi, có một bất ngờ đang chờ đợi họ. Mọi người đều rất tò mò.

Bệnh viện Jaitsar

Jagdish hỏi nhân viên lễ tân rằng Ganga đã đến chưa. Ganga gọi anh. Jagdish quay lại và khi thấy cô mặc bộ đồng phục y tá, anh nhìn cô như bị thôi miên. Sau đó cả hai cùng đi khám cho các bệnh nhân. Jagdish bôi thuốc vào vết thương ở chân cho một cậu bé, cậu hét lên đau đớn. Ganga vội dỗ dành cậu bé. Jag-Gan nhìn nhau mỉm cười. Có hai nữ y tá đứng ngoài cửa và bàn tán về họ. Cô y tá trẻ nói: Bác sĩ dường như rất quan tâm tới cô y tá kia. Người bên cạnh giải thích rằng họ đã kết hôn. Cô y tá trẻ thắc mắc: Bác sĩ đã kết hôn với cô ấy, vậy tôi nên xưng hô với cô ấy thế nào? Người y tá kia đảm bảo với cô về sự khiêm tốn của Ganga.

Tại trại trẻ mồ côi

Xe oto của nhà Shekhar đỗ trước cổng trại trẻ, họ cùng nhau đi vào.

Anandi nhìn thấy những đứa trẻ đang hân hoan chơi đùa. Sanchi thì vẫn dửng dưng và khó chịu khi nhìn tình trạng của lũ trẻ. Anandi giới thiệu với mọi người về bé gái mà họ tìm thấy trong thùng rác. Nhà Shekhar rất thương cảm cho đứa trẻ. Bài hát "Aashaye" vang lên. Ông nội, Alok và Mahi cùng chơi cricket với các bé trai, trong khi Anandi, Ira, Meena và Sanchi đang phục vụ đồ ăn cho những đứa trẻ khác. Họ đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.

Jaitsar

Makhan đang lau dọn dinh thự, anh ta đến lấy thêm thuốc tẩy trong một cái tủ nhỏ. Mannu đang chơi gần đó. Đang hòa thuốc vào xô nước thì một người làm đến gọi anh ta ra ngoài. Makhan rời đi nhưng quên không đóng nắp chai thuốc. Mannu hiếu kì đi đến, cầm chai thuốc tẩy đưa lên miệng. May mắn lúc này, Sumitra từ trong bếp đi ra và hét lên thất kinh khi nhìn thấy Mannu, bà đánh rơi tách trà đang cầm và vội vàng lao đến chỗ cậu bé. Mannu đánh đổ chai thuốc ra sàn nhà, Sumitra bế thốc cậu bé lên và hét gọi Makhan. Mannu khóc thét lên. Sumitra và Makhan nhanh chóng đưa cậu bé đến vòi nước để rửa miệng.

Trại trẻ mồ côi

Nhà Shekhar đang thảo luận về cuộc sống của những em bé mồ côi. An-Sh ngỏ ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Ira phản đối nhưng Meena đã bật đèn xanh. Cuối cùng mọi người đồng ý, tất cả đều vui vẻ ngoại trừ Ira. Xem tập tiếp theo tại đây