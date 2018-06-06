Xem clip Hoài Linh quẩy bất chấp ở đám cưới đồng nghiệp, fan sụt sùi xót xa vì điều này

Nhiều người tỏ ra xót xa khi thấy Hoài Linh thật sự đã già, giọng khàn đi nhiều dù chỉ mới bước qua tuổi 49.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Hoài Linh quẩy cực sung trên sân khấu tại một đám cưới. Nam danh hài diện bộ đồ bà ba, cầm mic hát bài Túp lều lý tưởng cùng các đồng nghiệp thân thiết. Bên cạnh chất giọng khàn đặc trưng, sự thân thiện của Hoài Linh khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Đây là lần hiếm hoi Hoài Linh chịu lên sân khấu nhảy tưng bừng khi tham dự đám cưới của đồng nghiệp. Được biết, đây là hôn lễ của Phan Tâm - một người em mà nam nghệ sĩ dành nhiều tình cảm yêu thương. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì cũng có không ít fan nhận thấy Hoài Linh già hơn nhiều so với tuổi 49. Nam danh hài lộ rõ dáng dấp lụ khụ, giọng hát khàn và yếu đi nhiều dù vẫn hóm hỉnh như xưa. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, gương mặt Hoài Linh lộ rõ nhiều vết châm chim khiến cư dân mạng không khỏi xót ra.

Hoài Linh bất ngờ lên sân khấu nhảy cực sung trong đám cưới của đàn em - Ảnh: Internet

Nhiều fan xót xa khi thấy Hoài Linh đã già, giọng khàn đi nhiều và gương mặt đầy vết chân chim - Ảnh: Internet

Clip Hoài Linh quẩy cực sung trên sân khấu

Lâm Vỹ Dạ bức xúc lên tiếng bảo vệ ông xã giữa lùm xùm tố Trường Giang vô ơn với Hoài Linh Lâm Vỹ Dạ vừa lên tiếng trước thông tin ông xã tố Trường Giang vô ơn với Hoài Linh dù được đàn anh bao bọc, nâng đỡ.

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