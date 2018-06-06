Xem clip Hoài Linh quẩy bất chấp ở đám cưới đồng nghiệp, fan sụt sùi xót xa vì điều này

Hậu trường 06/06/2018 16:49

Nhiều người tỏ ra xót xa khi thấy Hoài Linh thật sự đã già, giọng khàn đi nhiều dù chỉ mới bước qua tuổi 49.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Hoài Linh quẩy cực sung trên sân khấu tại một đám cưới. Nam danh hài diện bộ đồ bà ba, cầm mic hát bài Túp lều lý tưởng cùng các đồng nghiệp thân thiết. Bên cạnh chất giọng khàn đặc trưng, sự thân thiện của Hoài Linh khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Đây là lần hiếm hoi Hoài Linh chịu lên sân khấu nhảy tưng bừng khi tham dự đám cưới của đồng nghiệp. Được biết, đây là hôn lễ của Phan Tâm - một người em mà nam nghệ sĩ dành nhiều tình cảm yêu thương. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì cũng có không ít fan nhận thấy Hoài Linh già hơn nhiều so với tuổi 49. Nam danh hài lộ rõ dáng dấp lụ khụ, giọng hát khàn và yếu đi nhiều dù vẫn hóm hỉnh như xưa. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, gương mặt Hoài Linh  lộ rõ nhiều vết châm chim khiến cư dân mạng không khỏi xót ra.

Xem clip Hoài Linh quẩy bất chấp ở đám cưới đồng nghiệp, fan sụt sùi xót xa vì điều này - Ảnh 1
Hoài Linh bất ngờ lên sân khấu nhảy cực sung trong đám cưới của đàn em - Ảnh: Internet
Xem clip Hoài Linh quẩy bất chấp ở đám cưới đồng nghiệp, fan sụt sùi xót xa vì điều này - Ảnh 2
Nhiều fan xót xa khi thấy Hoài Linh đã già, giọng khàn đi nhiều và gương mặt đầy vết chân chim - Ảnh: Internet

Clip Hoài Linh quẩy cực sung trên sân khấu

Lâm Vỹ Dạ bức xúc lên tiếng bảo vệ ông xã giữa lùm xùm tố Trường Giang vô ơn với Hoài Linh

Lâm Vỹ Dạ bức xúc lên tiếng bảo vệ ông xã giữa lùm xùm tố Trường Giang vô ơn với Hoài Linh

Lâm Vỹ Dạ vừa lên tiếng trước thông tin ông xã tố Trường Giang vô ơn với Hoài Linh dù được đàn anh bao bọc, nâng đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh Hoài Linh nhảy trên sân khấu danh hài Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42