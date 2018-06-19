Vy Oanh khoe cuộc sống giàu sang, được chồng đại gia cung phụng như bà hoàng

Hậu trường 19/06/2018 16:02

Vy Oanh khiến chị em xuýt xoa, ghen tỵ với cuộc sống giàu sang, được chồng đại gia cưng chiều hết mực.

Với chất giọng trong trẻo cùng ngoại hình nổi bật, Vy Oanh từng tạo được rất nhiều thiện cảm với khán giả nghe nhạc. Song khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, giọng ca Đồng xanh bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi", sang định cư ở nước ngoài. Cô hầu như rút lui khỏi thị trường âm nhạc Việt Nam.

Từ khi kết hôn và sinh con cho ông xã đại gia, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi rất nhiều. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa, giàu có của mình trên trang cá nhân. Không chỉ sống trong nhung lụa, Vy Oanh còn được chồng yêu chiều hết mực.

Vy Oanh khoe cuộc sống giàu sang, được chồng đại gia cung phụng như bà hoàng - Ảnh 1
Vy Oanh được ông xã dẫn đi du lịch nhiều nơi - Ảnh: FBNV
Vy Oanh khoe cuộc sống giàu sang, được chồng đại gia cung phụng như bà hoàng - Ảnh 2
Ngoài nhà cao cửa rộng và siêu xe, Vy Oanh còn sở hữu nhiều đồ trang sức đắt tiền - Ảnh: FBNV
Vy Oanh khoe cuộc sống giàu sang, được chồng đại gia cung phụng như bà hoàng - Ảnh 3
Ông xã đại gia của Vy Oanh rất thương vợ, sẵn sàng phụ chăm sóc các con - Ảnh: FBNV
Vy Oanh khoe cuộc sống giàu sang, được chồng đại gia cung phụng như bà hoàng - Ảnh 4
Cuộc sống thoải mái, vui vẻ của Vy Oanh là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm lui về hậu phương và chuyên tâm lo cho gia đình, ít tháng trở lại đây, Vy Oanh bắt đầu quay trở lại với làng giải trí. Cô tích cực tham gia một vài hoạt động của showbiz Việt. Tuy nhiên, ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ cũng dành thời gian cho việc kinh doanh và gia đình.

Vy Oanh khoe cuộc sống giàu sang, được chồng đại gia cung phụng như bà hoàng - Ảnh 5
Nữ ca sĩ đang tích cực tham gia các hoạt động của showbiz Việt - Ảnh: FBNV

 

Vy Oanh: "Tôi không xài tiền của chồng đại gia, không liên quan đổ vỡ của anh và người cũ"

Vy Oanh: "Tôi không xài tiền của chồng đại gia, không liên quan đổ vỡ của anh và người cũ"

Nữ ca sĩ cho biết, dù có chồng là doanh nhân thành đạt, nhưng cô chưa bao giờ động đến tiền bạc của anh và luôn tự chủ về mặt kinh tế.

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