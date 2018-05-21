Vy Oanh khiến nhiều người bật khóc khi tự động viên bản thân phải mạnh mẽ để mẹ an lòng về bên kia thế giới.

Cách đây vài giờ, Vy Oanh bất ngờ báo tin mẹ đã qua đời khiến nhiều fan xót xa. Thay vì than thở buồn phiền, nữ ca sĩ tự động viên mình mạnh mẽ để mẹ yên lòng ra đi. Trong bài tâm sự dài trên trang cá nhân, giọng ca Đồng Xanh hứa sẽ sống thật hạnh phúc theo tâm nguyện lúc còn sống của mẹ. "Dạ vâng mẹ, nếu những đớn đau thân xác này làm mẹ không vui bằng khi về với ba, con xin được làm theo ý mẹ, nghe theo ý Chúa. Con cũng không muốn nhìn mẹ phải chịu đựng những cơn đau này đâu. Hôm nay con viết những dòng này để hứa với mẹ vài điều và cũng xin thay mặt gia đình để thông báo chung cho anh em bạn bè ở xa cùng biết.

Con hứa sẽ làm theo ước nguyện của mẹ là sống hạnh phúc hơn, sống tốt hơn, đạo đức và siêng năng đi lễ hơn nữa. Anh em chúng con sẽ luôn đùm bọc thương yêu nhau. Mẹ à, trong lòng con mẹ vẫn ở đó nên cũng không có gì thay đổi đâu, chẳng qua mẹ nhớ ba nên về thăm ba chút thôi, đúng không mẹ?!? Thôi mẹ cứ đi đi, đi đâu miễn mẹ thấy thoải mái là con đều làm theo ý mẹ mà. Mẹ nhất định không được lo lắng gì cho con nữa đâu nha. Suốt ngày mẹ cứ lo con phải chăm mẹ cực hoài, mẹ có biết rằng còn có mẹ để con được chăm sóc là niềm hạnh phúc, là động lực lớn lao của con không?

Là mẹ đi thật đúng không mẹ? Dạ con sẽ may nhiều đồ đẹp cho mẹ mặc về khoe với ba nha. Con cũng sẽ an lòng vì con tin mẹ sẽ lên thiên đường cùng với Chúa, mẹ của con xứng đáng như thế. Thôi mẹ cứ đi không được vương vấn gì con như những lần trước đâu nha, con đã hứa là con làm mẹ à. Con biết rồi, mẹ luôn muốn con xinh đẹp, hạnh phúc và thành công, con nhớ rồi, mẹ cứ đi đi...", Vy Oanh viết. Vy Oanh chia sẻ kỷ niệm về mẹ - Ảnh: FBNV Vy Oanh hụt hẫng vì mẹ ra đi quá nhanh - Ảnh: FBNV Cách đây vài ngày, Vy Oanh từng nhờ cộng đồng mạng hợp sức cầu nguyện cho mẹ cô tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, đến sáng nay thì bà đã không thể vượt qua cơn bạo bệnh và qua đời. Sau khi lấy chồng, Vy Oanh sinh sống cùng chồng con bên Mỹ. Tháng 10/2017, nữ ca sĩ đưa hai con về nước để tiện chăm sóc mẹ đang bệnh nặng. Tuy sức khỏe yếu nhưng mẹ Vy Oanh gắng gượng chụp cùng con gái bộ ảnh hạnh phúc nhân mùa lễ Vu Lan. Đây cũng chính là bộ ảnh cuối cùng ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa giữa hai mẹ con cô. Trước đó, Vy Oanh nhờ fan hợp lực cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi - Ảnh: FBNV

Vy Oanh lên tiếng về tin đồn được đại gia mua siêu xe 7 tỷ đồng Trong chương trình "Âm Nhạc & Bước Nhảy", Vy Oanh lần đầu chia sẻ về những scandal ồn ào trong quá khứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-ngay-sau-khi-nan-ni-fan-cau-nguyen-vy-oanh-bat-ngo-bao-tin-me-qua-doi-283485.html