Vừa tại ngoại, nghệ sĩ Hồng Tơ vẫn bất chấp làm điều này dù được nhiều người ngăn cản

Từ sau khi thông tin nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt vì liên quan đến hành vi đánh bạc được báo chí đăng tải, nhất cử nhất động của nam diễn viên đều được công chúng quan tâm.

Cách đây vài ngày, nam nghệ sĩ Hồng Tơ đã được về nhà sau gần 1 tháng bị tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc. Trong thời gian tại ngoại, nam diễn viên bị cấm rời khỏi nơi cư trú và phải làm việc với công an khi được triệu tập.

Ngày 24/5, nghệ sĩ Hồng Tơ đã được trở về nhà - Ảnh: Internet

Giữa thời điểm nhạy cảm này, luật sư và bạn bè thân thiết đều khuyên Hồng Tơ nên “ở ẩn” một thời gian, không nên sử dụng mạng xã hội để tránh “tai bay vạ gió”.

Tuy nhiên, bất chấp lời khuyên can, vì cảm thương cho một hoàn cảnh khó khăn, nghệ sĩ Hồng Tơ đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm ngay trên trang Facebook cá nhân:

"Theo lời luật sư và một vài em nhà báo xem Hồng Tơ như người thân trong gia đình khuyên và góp ý Hồng Tơ không nên sử dụng trang mạng xã hội trong lúc này (chuyện đang rất nhạy cảm đối với sự việc của Hồng Tơ) nhưng trước hoàn cảnh của một người em trong nghề mà Hồng Tơ đã thân thiết và làm việc gần 40 năm qua nên cho phép Hồng Tơ xin được chia sẻ hoàn cảnh của em trong lúc này.

Rất mong các anh chị em đồng nghiệp và các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay giúp đỡ cho em Trần Quang Tần (nhân viên thiết kế điện ảnh) đang mang chứng bệnh ung thư đại tràng mà hoàn cảnh thì rất khó khăn túng thiếu...”.

Hồng Tơ kêu gọi mọi người giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nghệ sĩ Hồng Tơ, nhiều người ủng hộ lời kêu gọi của anh, đồng thời mong nam diễn viên giữ gìn sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vừa được thả sau gần 1 tháng bị tạm giam, danh hài Hồng Tơ: 'Tôi đã biết sợ' Sau khi bị bắt tạm giam vì hành vi đánh bạc vào đầu tháng 5 vừa qua, nghệ sĩ hài Hồng Tơ vừa được trả tự do.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-tai-ngoai-nghe-si-hong-to-van-bat-chap-lam-dieu-nay-du-duoc-nhieu-nguoi-ngan-can-326182.html