Vừa ly hôn, chồng trẻ kém tuổi của Lâm Khánh Chi bị một nữ diễn viên nhận xét là 'kém nhiệt tình', 'vô dụng'

Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi lên xe hoa với Phi Hùng vào tháng 1/2018. Tổ ấm của cặp đôi thêm phần trọn vẹn khi chào sự xuất hiện của đón con trai đầu lòng sau 1 năm chung nhà. Hiện bé trai Thiên Long nhà Lâm Khánh Chi được gần 3 tuổi. Tuy nhiên, mới đây, thông tin vợ chồng Lâm Khánh Chi ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trà My mới đây đã có bài viết chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình về vụ việc. Theo đó, Trà My cho hay đã xem được một clip của Lâm Khánh Chi và hết lời khen ngợi đàn chị "cưng dễ sợ, một con người gần gũi và chân thành".