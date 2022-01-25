Vừa ly hôn, chồng trẻ kém tuổi của Lâm Khánh Chi bị một nữ diễn viên nhận xét là 'kém nhiệt tình', 'vô dụng'

Hậu trường 25/01/2022 15:56

Mới đây, trên trang cá nhân, một nữ diễn viên đã công khai chỉ đích danh vợ chồng Lâm Khánh Chi khiến nhiều người xôn xao.

Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi lên xe hoa với Phi Hùng vào tháng 1/2018. Tổ ấm của cặp đôi thêm phần trọn vẹn khi chào sự xuất hiện của đón con trai đầu lòng sau 1 năm chung nhà. Hiện bé trai Thiên Long nhà Lâm Khánh Chi được gần 3 tuổi. Tuy nhiên, mới đây, thông tin vợ chồng Lâm Khánh Chi ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối.

Vừa ly hôn, chồng trẻ kém tuổi của Lâm Khánh Chi bị một nữ diễn viên nhận xét là 'kém nhiệt tình', 'vô dụng' - Ảnh 1
Vợ chồng Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trà My mới đây đã có bài viết chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình về vụ việc. Theo đó, Trà My cho hay đã xem được một clip của Lâm Khánh Chi và hết lời khen ngợi đàn chị "cưng dễ sợ, một con người gần gũi và chân thành".

Vừa ly hôn, chồng trẻ kém tuổi của Lâm Khánh Chi bị một nữ diễn viên nhận xét là 'kém nhiệt tình', 'vô dụng' - Ảnh 2
Bài viết của diễn viên Trà My - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, Trà My lại tỏ ý chê bài chồn kém tuổi tưởi Phi Hùng "kém nhiệt tình" cùng những lời mỉa mai khác. Trà My thậm chí con khẵng định: "Lâm khánh chi khôn cần thiết có ông chồng vô dụng như vậy bên cạnh!"

Vừa ly hôn, chồng trẻ kém tuổi của Lâm Khánh Chi bị một nữ diễn viên nhận xét là 'kém nhiệt tình', 'vô dụng' - Ảnh 3
Diễn Viên Trà My - Ảnh: Internet

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Một netizen cho rằng: "Chỉ xem 1 video trên mạng mà em nhận xét người ta là vô dụng?", nữ diễn viên đáp trả: "Hoặc là tỏ ra vô dụng khi 2 người quay video đó".

Vừa ly hôn, chồng trẻ kém tuổi của Lâm Khánh Chi bị một nữ diễn viên nhận xét là 'kém nhiệt tình', 'vô dụng' - Ảnh 4
Lâm khánh Chi bên bên Chồng và con trai - Ảnh: Internet

Về phía vợ chồng Lâm Khánh Chi, có thể thấy, sau khi ly hôn, cả hai vẫn danh sự tôn trọng cho đối phương nhưng hiếm khi nhắc đến người cũ. Hôm qua (24/1), Lâm Khánh Chi đăng một bức ảnh cũ bên Phi Hùng và con trai, bày tỏ: "Bộ ảnh chụp kỷ niệm trước khi gia đình em đường ai nấy đi. Em chúc anh thật may mắn va thành công nhé. Hợp rồi lại tan, tất cả chỉ là số phận mà thôi".

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