Vừa lộ diện, Việt Anh gây ngỡ ngàng vì gương mặt khác lạ, mũi lệch bất thường

Hậu trường 24/10/2020 13:28

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Việt Anh sau thời gian dài im hơi lặng tiếng khiến mọi người không khỏi bất ngờ, đặc biệt là chiếc mũi khác lạ.

Việt Anh là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Anh gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên, cùng diện mạo điển trai đầy nam tính. Tuy nhiên hơn 1 năm qua, nhan sắc của Phan Hải "Người phán xử" luôn là tâm điểm chú ý của khán giả. Sau khi công khai chuyện "dao kéo", Việt Anh nhận về không ít lời chê bai vì mất phong độ "soái ca" vốn có.

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Vẻ nam tính của Việt Anh trước khi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Việt Anh lại một lần nữa gây xôn xao bởi diện mạo thay đổi. Theo đó khi xuất hiện chung khung hình với ca sĩ Bằng Kiều trong chương trình hướng về miền Trung, Việt Anh gây chú ý bởi chiếc mũi nhọn và lệch.

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Dễ dàng nhận ra sự khác lạ trên gương mặt diễn viên Việt Anh bởi chiếc mũi nhọn và lệch - Ảnh: FB
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Dân mạng nhận xét dưới hình ảnh vừa công khai - Ảnh: FB

Rất nhiều khán giả đã nhận ra điểm lạ ở chiếc mũi: "Anh Phan Hải ngày xưa đẹp trai hơn rất nhiều", "Việt Anh mũi bị lệch thế trời", "Quả mũi thảm hại", "Khiếp không nhận ra diễn viên Việt Anh nữa. Sao mũi bị lệch vậy trời", "Việt Anh lúc chưa thẩm mỹ nhìn đẹp hơn"... Fan bày tỏ sự tiếc nuối cho diện mạo của Việt Anh khi chưa thẩm mỹ.

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Cận gương mặt Việt Anh sau thẩm mỹ - Ảnh: FB

Trong những bức ảnh Việt Anh tự đăng thì gương mặt vẫn cân đối và hài hòa. Một số ý kiến cho rằng, có thể do góc chụp nghiêng và ánh sáng nên mọi người cảm thấy bị lệch.

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