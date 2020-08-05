Vừa lộ diện, Việt Anh đã bị chê bai vì diện mạo thay đổi, phát tướng thấy rõ

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, diện mạo của diễn viên Việt Anh ngày càng thay đổi. Nam diễn viên "Người phán xử" bị nhận xét xuống phong độ hơn xưa.

Vừa qua, diễn viên Việt Anh đã có buổi tụ họp bạn bè vô cùng vui vẻ mừng sinh nhật Hoa hậu Mai Phương Thúy. Anh xuất hiện bên nhóm bạn thân Quỳnh Nga, Lã Thanh Huyền, Nhan Phúc Vinh, Huyền My... Cả nhóm cùng tổ chức bữa tiệc thân mật trong không gian ấm cúng.

Điều khiến mọi người chú ý hơn cả là vẻ ngoài của Việt Anh. Diện trang phục tối màu, nam diễn viên "Người phán xử" vẫn không che được vùng bụng hơi phát tướng. Gương mặt của anh cũng tròn trịa hơn trước vì tăng cân.

Từ góc chụp xa, Việt Anh lộ thân hình tăng cân - Ảnh: FB

Gương mặt của nam diễn viên cũng bị nhiều người soi mói - Ảnh: FB

Đây không phải lần đầu "Phan Hải" bị chê bai nhan sắc. Sau khi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, mỗi lần xuất hiện, Việt Anh lại nhận về vô số bình luận trái chiều vì mất đi hình tượng soái ca trước đó.

Nhiều người thất vọng bởi diện mạo thay đổi của Việt Anh sau khi trùng tu - Ảnh: Internet

Việt Anh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt vai diễn lớn trong các bộ phim đình đám. Tài năng và thành công trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của anh lại không mấy suôn sẻ. Giữa năm 2019, Việt Anh chia tay người vợ thứ 2 sau nhiều năm gắn bó và có một cậu con trai chung kháu khỉnh.

Trước đó, vào năm 2010, anh từng có đoạn kết buồn trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Cả hai chia tay khi đã có một cô con gái chung, hiện bé đang sống cùng mẹ ở nước ngoài.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-lo-dien-viet-anh-da-bi-che-bai-vi-dien-mao-thay-doi-phat-tuong-thay-ro-374693.html