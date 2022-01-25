Vừa khỏi Covid-19, vợ cũ Đan Trường lập tức có chia sẻ gây chú ý

Hậu trường 25/01/2022 09:20

"Sau khi cách ly, theo dõi sức khỏe cậu bé đã ổn định, hai mẹ con đã hoàn toàn vượt qua căn bệnh này." - vợ cũ Đan Trường chia sẻ.

Mới đây, vợ cũ Đan Trường là Thủy Tiên bất ngờ thông báo cô cùng con trai - Mathis Thiên Từ vừa khỏi Covid-19. Cô cho biết: "Cuối cùng thì mẹ và Thiên Từ cũng không tránh khỏi việc bị Covid ghé thăm. Thiên Từ rất ngoan ngoãn và ý thức được việc phải nghe lời mẹ, thực hiện các phương pháp để điều trị bệnh. Em uống thuốc và xông hơi kiểu truyền thống, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý".

Vừa khỏi Covid-19, vợ cũ Đan Trường lập tức có chia sẻ gây chú ý - Ảnh 1
Đan Trường - Thủy Tiên mong muốn con có tuổi thơ trọn vẹn - Ảnh: Internet

Chỉ vài ngày điều trị, Thủy Tiên và con trai đã âm tính với Covid-19 và sẵn sàng quay trở lại hoạt động thường nhật. Lúc này, cô mới nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe, thêm yêu thương con trai. Trên trang cá nhân, doanh nhân Thủy Tiên bày tỏ: "Thời gian qua thông tin con trai ca sĩ Đan Trường cùng vợ cũ doanh nhân Thủy Tiên dương tính với Covid-19 được khán giả quan tâm, chú ý. Sau khi cách ly, theo dõi sức khỏe cậu bé đã ổn định, hai mẹ con đã hoàn toàn vượt qua căn bệnh này.

Thủy Tiên và bé Thiên Từ xin được gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm và thăm hỏi hai mẹ con trong giai đoạn điều trị bệnh Covid. Thật may mắn, Tiên và bé đã khỏi bệnh và bắt đầu quay trở lại với những sinh hoạt thường ngày, với công việc tại công ty. 

Những ngày phải cách ly ở nhà cùng với Thiên Từ, Tiên nhận ra một điều mình thật may mắn khi có được một phúc phần tốt. Và phúc phần đó không phải là tài sản, vật chất hiện hữu mà chính là bé Thiên Từ. Có con bên cạnh thật sự đã quá đủ trong cuộc sống này".

Vừa khỏi Covid-19, vợ cũ Đan Trường lập tức có chia sẻ gây chú ý - Ảnh 2
Thuỷ Tiên cho biết cô và con trai đã khỏi Covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, hậu ly hôn, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ vô cùng bạn bè thân thiết. Cả hai còn thường xuyên xuất hiện vui vẻ cùng nhau và đưa cậu con trai Thiên Từ đi du lịch đây đó. Điều này đã khiến cho người hâm mộ trông mong ngày cặp đôi có thể "gương vỡ lại lành".

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Mới đây trên kênh YouTube của mình, vợ cũ Đan Trường - nữ doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ đăng tải đoạn clip tiết lộ 2 mẹ con bị mắc Covid-19 khiến CĐM vô cùng lo lắng.

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